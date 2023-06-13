10 Rumah Mode Mewah Terpopuler di Dunia, Siapa Pemenangnya?

DALAM dunia fashion dan gaya hidup mewah, kehadiran berbagai rumah mode kenamaan dunia dari banyak negara memang krusial.

Koleksi rancangan berbagai rumah mode tersebut punya daya tarik yang tak terbantahkan. Beberapa barang ini sudah mengubah fungsinya, melainkan sebagai penanda status sosial dan ajang bergengsi.

Wajar jika banyak yang berlomba-lomba dan tertarik untuk mengenakan berbagai merek mewah, seperti Dior, Chanel, Louis Vitton, dan sebagainya. Lantas, dari banyaknya berbagai rumah mode di dunia, manakah brand rumah mode mewah yang paling populer? Berikut 10 peringkatnya, merujuk pada hasil studi penelitian dari platform belanja internasional, Ubuy, dilansir dari South China Morning post, Selasa (13/2023).

1. Louis Vuitton: Merek mewah asal Perancis satu ini disebut sebagai brand mewah k paling pertama yang populer di dunia, hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah pencarian lebih dari 8,3 juta bulanan. Tak hanya itu, dilihat dari jumlah penjualannya yang mampu menghasilkan lebih dari USD18,6 miliar.

2. Christian Dior: Rumah mode yang disebut paling terlaris dan punya pendapatan tertinggi dari merek lainnya. Merujuk pada penghasilan penjualannya sebesar USD 74,6 pada 2022. Tak hanya terkenal dengan produk tasnya saja, tetapi juga pada koleksi parfum, aksesori, dan kosmetiknya yang tak kalah populer.

BACA JUGA:

3. Gucci: Rumah mode ternama dari Italia yang merilis pakaian, tas, sepatu, dan aksesoris berdesain modis. Merek ini memang tak pernah lekang oleh waktu, dilihat dari jumlah pencariannya yang terus konsisten setiap bulannya, yaitu hampir 4,7 juta.

(Foto: Instagram @gucci)