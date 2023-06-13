Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Gaya Outfit Inara Rusli Usai Lepas Cadar, Disebut Makin Sok Cantik!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |15:00 WIB
5 Gaya Outfit Inara Rusli Usai Lepas Cadar, Disebut Makin Sok Cantik!
Inara Rusli (Foto: Instagram/@mommy_starla)
USAI Inara Rusli membongkar kasus perceraian suaminya, Virgoun, sosoknya langsung menjadi sorotan netizen. Tak hanya itu, dia pun memutuskan membuka cadarnya demi bisa berkarier di dunia hiburan.

Melalui unggahannya di Instagram ibu satu anak itu banyak membagikan aktivitasnya, termasuk gaya outfitnya yang terlihat stylish.

Namun belakangan sosoknya menjadi perbincangan karena beberapa outfit yang digunakan dinilai transparan. Nah penasaran seperti apa outfit tersebut? Berikut ulasannya, Selasa (13/6/2023).

1. Foto OOTD

Inara Rusli

Inara Rusli tampil casual dalam balutan busana casual. Dia memakai hijab syari warna hitam yang dipadukan dengan bucket gat warna senada, rok maroon dan loafer shoes. Atasan polkadot yang digunakan Inara Rusli dengan warna krem dianggap seperti busana transparan.

“Otw setelan pabrik,” kata @story***

“Mom baju syarinya masih ada? Kalau udah nggak dipakai buat saya boleh?,” sindir @fladeya***

2. Anggun pakai abaya putih

Inara Rusli

Inara tampak anggun memakai abaya warna putih dengan motif floral dipadukan dengan rok warna beige. Abaya lengan pendek itu dia tambahkan dengan manset putih dan memakai hijab warna senada.

3. Tampil chic dalam balutan busana warna nude

Inara Rusli

Foto mirror selfie Inara Rusli yang makin stylish dengan gaya chic. Dia memakai manset warna kulit yang dipdukan dengan outer, rok pleats, dan sling bag coklat.

Penampilan Inara makin ke sini dianggap sudah tidak lagi terlihat syari. Netizen pun menyoroti penampilannya.

“Sarah aja mba Inara sebaiknya pakai busana syari yang tertutup saja mba seperti gamis syari satu set sama hijab,” ujar @faissy.

“Inget mbak, sekarang mbak star sindrom. Sekarang mba lagi di atas,” komen @irma***

virgoun Gaya Outfit Inara Rusli
