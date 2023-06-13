Pesona Angel Karamoy bak Bidadari Pantai, Makin Aduhai dengan Body Goals Idaman!

ARTIS cantik Angel Karamoy rasanya tak pernah gagal mencuri perhatian netizen. Terbaru, penampilan Angel Karamoy saat jalan-jalan di pantai membuat netizen gagal fokus. Seperti apa penampilannya?

Angel Karamoy tengah pulang kampung ke Manado, Sulawesi Utara. Pulang ke kampung halaman, Angel Karamoy memanfaatkannya dengan mengunjungi Pantai Paal di Likupang.

Artis cantik berusia 36 tahun itu membagikan potretnya berpose di bibir pantai tanpa alas kaki ke akun Instagram pribadinya. "My vitamin sea, " tulis Angel pada caption fotonya yang dikutip Okezone, Selasa (13/6/2023).

Dalam foto tersebut, Angel Karamoy mengenakan outfit yang kece crop tanktop berwarna kuning. Dia memadukan busana atasannya tersebut dengan rok mini hijau dari brand Kenzo.

Padupadan busana memperlihatkan body goals Angel Karamoy. Perutnya tampak rata, begitu pun pinggang yang ramping sehingga body Angel terlihat baik gitar Spanyol.