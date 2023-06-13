Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Pesona Angel Karamoy bak Bidadari Pantai, Makin Aduhai dengan Body Goals Idaman!

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |00:30 WIB
Pesona Angel Karamoy bak Bidadari Pantai, Makin Aduhai dengan Body Goals Idaman!
Angel Karamoy (Foto : Instagram/@realangelkaramoy)
A
A
A

ARTIS cantik Angel Karamoy rasanya tak pernah gagal mencuri perhatian netizen. Terbaru, penampilan Angel Karamoy saat jalan-jalan di pantai membuat netizen gagal fokus. Seperti apa penampilannya?

Angel Karamoy tengah pulang kampung ke Manado, Sulawesi Utara. Pulang ke kampung halaman, Angel Karamoy memanfaatkannya dengan mengunjungi Pantai Paal di Likupang.

Angel Karamoy

Artis cantik berusia 36 tahun itu membagikan potretnya berpose di bibir pantai tanpa alas kaki ke akun Instagram pribadinya. "My vitamin sea, " tulis Angel pada caption fotonya yang dikutip Okezone, Selasa (13/6/2023).

Dalam foto tersebut, Angel Karamoy mengenakan outfit yang kece crop tanktop berwarna kuning. Dia memadukan busana atasannya tersebut dengan rok mini hijau dari brand Kenzo.

Padupadan busana memperlihatkan body goals Angel Karamoy. Perutnya tampak rata, begitu pun pinggang yang ramping sehingga body Angel terlihat baik gitar Spanyol.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/612/3060326/angel_karamoy-oGL8_large.jpg
Cantiknya Angel Karamoy Nikmati Malam di Dubai, Tampil Cantik dengan Nuansa Nude
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/612/3054648/angel_karamoy-ys1g_large.jpg
Gaya Angel Karamoy Mangku Lemur, Bikin Netizen Ngiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/194/3051029/angel_karamoy-HyYX_large.jpg
Potret Angel Karamoy Foto Bareng Pengusaha Tajir Dubai, Tampil Anggun Pakai Dress Hitam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/612/3026389/angel_karamoy-vzKm_large.jpg
Potret Wajah Terbaru Angel Karamoy setelah 3 Bulan Oplas, Netizen: Cantikan yang Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/612/3017871/potret-angel-karamoy-pamerkan-hidung-hasil-operasi-plastik-netizen-kok-mirip-soimah-02MmGnVtdJ.jpg
Potret Angel Karamoy Pamerkan Hidung Hasil Operasi Plastik, Netizen: Kok Mirip Soimah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/612/3016554/potret-terbaru-angel-karamoy-usai-operasi-plastik-di-korea-selatan-NAZVIrNx0k.jpg
Potret Terbaru Angel Karamoy Usai Operasi Plastik di Korea Selatan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement