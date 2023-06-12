Scorpio hingga Sagitarius, 5 Zodiak Berbakat Merusak Pernikahan Sendiri

BEBERAPA tanda zodiak cenderung ingin merusak kebahagiaan diri sendiri, salah satunya dengan melakukan suatu hal yang bodoh dan impulsive.

Perilaku impulsif ini bahkan cenderung merusak hubungan dan pernikahannya sendiri. Dari dua belas tanda zodiak, ada beberapa zodiak yang cenderung suka merusak pernikahan. Melansir Times of India, Senin (12/6/2023) berikut ini daftar zodiak yang berpotensi merusak pernikahan diri sendiri

1. Aries:

Zodiak yang satu ini terkadang bergumul dengan impulsif serta keinginan untuk mandiri, yang bisa mengakibatkan konflik dalam pernikahan. Tapi, dengan komunikasi yang efektif dan kemauan untuk berkompromi, para Aries memang bisa mengatasi tantangan tersebut dan memperkuat hubungan yang ada.

BACA JUGA:

2. Taurus

Pemilik zodiak satu ini dikenal sebagai sosok yang keras kepala dan menolak perubahan. Hal itu bisa menyebabkan kesulitan dalam pernikahan mereka sendiri. Tapi, dengan keterbukaan pikiran serta kemauan untuk beradaptasi, Taurus sebetulnya bisa kok menciptakan rumah tangga langgeng dan stabil.

BACA JUGA: