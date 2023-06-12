Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Scorpio hingga Sagitarius, 5 Zodiak Berbakat Merusak Pernikahan Sendiri

Raden Yusuf Nayamenggala , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |23:30 WIB
Scorpio hingga Sagitarius, 5 Zodiak Berbakat Merusak Pernikahan Sendiri
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

BEBERAPA tanda zodiak cenderung ingin merusak kebahagiaan diri sendiri, salah satunya dengan melakukan suatu hal yang bodoh dan impulsive.

Perilaku impulsif ini bahkan cenderung merusak hubungan dan pernikahannya sendiri. Dari dua belas tanda zodiak, ada beberapa zodiak yang cenderung suka merusak pernikahan. Melansir Times of India, Senin (12/6/2023) berikut ini daftar zodiak yang berpotensi merusak pernikahan diri sendiri

1. Aries:

Zodiak yang satu ini terkadang bergumul dengan impulsif serta keinginan untuk mandiri, yang bisa mengakibatkan konflik dalam pernikahan. Tapi, dengan komunikasi yang efektif dan kemauan untuk berkompromi, para Aries memang bisa mengatasi tantangan tersebut dan memperkuat hubungan yang ada. 

BACA JUGA:

2. Taurus

Pemilik zodiak satu ini dikenal sebagai sosok yang keras kepala dan menolak perubahan. Hal itu bisa menyebabkan kesulitan dalam pernikahan mereka sendiri. Tapi, dengan keterbukaan pikiran serta kemauan untuk beradaptasi, Taurus sebetulnya bisa kok menciptakan rumah tangga langgeng dan stabil.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/612/3192174/zodiak-9SH1_large.jpg
5 Zodiak Ini Diprediksi Makin Sial di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement