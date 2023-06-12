Atta Halilintar Ngaku Takut Jadi Ayah Anak Perempuan, Kenapa?

PUNYA anak perempuan sebagai anak pertama, Atta Halilintar dikenal sebagai artis dan ayah yang sangat menjaga dan protektif terhadap anak pertamanya, Ameena Hanna Nur Atta.

Contohnya baru-baru ini, ketika buah hatinya bersama Aurel Hermansyah tersebut dihina oleh netizen di sosial media. Tak dipungkiri, Atta mengaku hal-hal seperti inilah yang menjadi ketakutan dirinya sebagai ayah dari anak perempuan.

"Takut kalau ada yang menyakiti dia, kan namanya perempuan ringkih," ucap Atta Halilintar kala ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (12/6/2023)

Selain itu, menantu Anang Hermansyah, Ashanty dan Krisdayanti tersebut menuturkan ia sudah membayangkan rasa sedihnya apabila Ameena tumbuh dewasa lalu menikah dengan laki-laki pilihannya. Sebab ia merasa, dengan demikian ia sebagai ayah tidak bisa lagi dekat dengan sang putri.

BACA JUGA:

"Nanti kalau sudah gede dia punya suami, Ameena ninggalin aku, itu yang buat aku sedih," imbuhnya.

"Ameena itu nungguin (aku) pulang kantor, kalau lagi pergi kerja ada ngereognya. Punya anak perempuan itu seseru itu," pungkas putra sulung Gen Halilintar tersebut.

(Rizky Pradita Ananda)