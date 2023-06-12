Tips Belajar Bahasa Jepang bagi Pemula agar Cepat Bisa

BAHASA Jepang memiliki sistem penulisan yang jauh berbeda dengan alfabet dalam bahasa Indonesia maupun Inggris. Tentu ini jadi tantangan tersendiri bagi orang-orang yang akan memulai belajar bahasa Jepang.

Nah, bagi para pemula yang tertarik ingin belajar lebih dalam lagi terkait Nihongo, Rizki Musthafa Arisun, tutor bahasa Jepang LBI FBI, Universitas Indonesia baru-baru ini membagikan beberapa tips efektif yang dapat dicoba oleh para newbie.

“Sebelum belajar bahasa Jepang, pastikan kalau sebetulnya kita punya motivasi untuk belajar. Mungkin ingin mengenal negara Jepang, bekerja atau ingin punya bahasa kedua atau ketiga,” kata Rizki.

Di samping memiliki motivasi untuk belajar bahasa Jepang, ia juga menyarankan untuk belajar terlebih dahulu melalui berbagai sosial media mulai dari Instagram hingga Youtube.

“Selain motivasi itu ibaratnya kita curi start. Kita cari tau dulu paparan tentang Jepang itu darimana aja. Bisa dari Youtube, Instagram, atau mungkin lewat lagu. Paling tidak kita sudah tau percakapan dalam bahasa sehari-hari itu seperti apa,” terang Rizki.

Rizki juga menambahkan jika konten yang dilihat dari Youtube disarankan agar ditonton tanpa menggunakan subtitle dan murni dari Jepang.