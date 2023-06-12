Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Alasan Kenapa Tidak Boleh Memetik Bunga Sakura di Jepang, Ternyata Ini 4 Faktornya

Diva Daniswara , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |19:30 WIB
Alasan Kenapa Tidak Boleh Memetik Bunga Sakura di Jepang, Ternyata Ini 4 Faktornya
Alasan Kenapa Tidak Boleh Memetik Bunga Sakura di Jepang, (Foto: Freepik)
A
A
A

Alasan Kenapa Tidak Boleh Memetik Bunga Sakura di Jepang, menarik untuk dibahas. Maka dari itu, penjelasan singkatnya bisa Anda temukan dalam artikel singkat berikut ini.

Jepang dikenal lama dan mendunia dengan sebutan ‘Negeri Sakura’, karena memang hal keindahan dan kecantikan bunga sakura yang merupakan simbol penting dalam budaya Jepang menjadi salah satu daya tarik paling kuat dari salah satu negara maju di Asia Timur satu ini.

Pada musim semi, biasanya bunga Sakura akan mekar sempurna dan menghasilkan pemandangan yang begitu cantik dan indah. Namun, perlu diingat bahwa tidak boleh memetik bunga-bunga tersebut. Kenapa alasannya? Baca dulu paparan alasan kenapa tidak boleh memetik bunga sakura di Jepang, dikutip dari Japan Talk, Senin (12/6/2023).

1. Bunga akan cepat layu: Bunga ini sangat sensitif dan mudah jatuh, itulah kenapa begitu dipetik, bunganya akan cepat layu dan kehilangan pesona indahnya. Maka dari itu, sangat dilarang untuk memetiknya, mengingat keindahan mekarnya bunga sakura tidak bertahan lama, hanya satu minggu saja.

 


(Alasan Kenapa Tidak Boleh Memetik Bunga Sakura di Jepang, Foto: JNTO) 

2. Bermakna dan budaya religius: Bunga Sakura yang jatuh, memiliki makna ketidakabadian dalam hidup, yang mengajarkan kita untuk lebih menghargai waktu dan momen yang terjadi selama hidup di dunia.

(Alasan Kenapa Tidak Boleh Memetik Bunga Sakura di Jepang, Foto: Freepik) 

 

Halaman:
1 2
      
