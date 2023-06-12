Ramalan Zodiak Hari Ini 13 Juni: Libra Sibuk Bergaul, Sagitarius Kesehatan Agak Terganggu

PENASARAN soal prediksi tanda zodiak Anda hari ini? Dilansir dari Times of India , berikut ramalan zodiak seputar kehidupan umum untuk para pemilik tanda zodiak Libra, Scorpio, dan juga Sagitarius, sebagaimana diprediksi ahli astrologi, Pandit Jagannath Guruji.

1. Libra: Selasa ini para Libra sedang sibuk-sibuknya, ya sibuk bergaul, bersosialisasi tapi juga sibuk menyelesaikan sesuatu tugas. Makanya tak heran, area punggung bawah akan terasa sakit.

2. Scorpio: Ada reaksi dari tubuhmu sendiri dan ini akan membuat Anda takut, tetapi jangan khawatir karena ini adalah pesan. Anda akan diingatkan akan pentingnya diri sendiri dalam hidupmu, dan itu akan mengubah perspektif terhadap banyak hal yang telah dilakukan.

Kehidupan pribadi dan pekerjaan serta kesehatan para pemilik tanda Scorpio tak ada masalah hari ini.

3. Sagitarius: Sayangnya diramalkan para Sagitarius sedang tak begitu sehat hari ini, ada rasa sakit yang parah di tangan kanan atau kiri yang kemungkinan akan berlangsung sepanjang hari. Ditambah lagi dengan masalah secara finansial, Anda mungkin menghadapi beberapa masalah dan mempertimbangkan untuk meminjam uang.

(Rizky Pradita Ananda)