HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak Hari Ini 13 Juni: Cancer Anggaran Keuangan Terganggu, Virgo Ada Tawaran Pekerjaan

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |06:30 WIB
Ramalan Zodiak Hari Ini 13 Juni: Cancer Anggaran Keuangan Terganggu, Virgo Ada Tawaran Pekerjaan
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

APA kata prediksi tanda zodiak Anda hari ini? Dilansir dari Times of India , berikut ramalan zodiak seputar kehidupan umum untuk para pemilik tanda zodiak Cancer, Leo dan juga Virgo sebagaimana diprediksi ahli astrologi, Pandit Jagannath Guruji.

1. Cancer: Hari Selasa para pemilik zodiak ini akan berkutat soal keuangan. Diramalkan akan kehilangan uang dan ini jadi menganggu anggaran bulanan yang sebetulnya sudah sangat tipis hingga gajian berikutnya. Tapi untungnya, dari segi pekerjaan dan kesehatan, semuanya akan baik-baik saja.

2. Leo: Leo sedang berbunga-bunga karena hari ini pasangannya sedang menghujani Anda dengan banyak perhatian. Bukan hanya dari pasangan, di tempat kerja pun atasan akan bersikap baik karena kerja bagus yang Anda perlihatkan.

Tapi ini bikin rekan kerja jadi cemburu, jadikan ini jadi pacuan agar terus berusaha lebih baik. Kondisi keuangan dalam kondisi baik, selama tak belanja impulsif.

3. Virgo: Selamat! Ada tawaran pekerjaan sedang dalam perjalanan menuju diri And dan prosesnya telah dimulai. Sementara itu di sisi lain, ada seseorang akan kehilangan kepercayaan pada Anda dan melakukan sesuatu untuk menyakiti dirimu secara emosional. Berhati-hatilah terhadap rekan kerja yang berbohong. Kabar baiknya, secara finansial dan kesehatan, Anda baik-baik saja.

(Rizky Pradita Ananda)

      
