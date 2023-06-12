Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak Hari Ini 13 Juni: Aries Sibuk Banget, Gemini Bertengkar dengan Si Dia

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |05:30 WIB
Ramalan Zodiak Hari Ini 13 Juni: Aries Sibuk Banget, Gemini Bertengkar dengan Si Dia
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

APA kata prediksi tanda zodiak Anda hari ini? Dilansir dari Times of India , berikut ramalan zodiak seputar kehidupan umum untuk para pemilik tanda zodiak Aries, Taurus, dan Gemini sebagaimana diprediksi ahli astrologi, Pandit Jagannath Guruji.

1. Aries: Para Aries di awal pekan ini akan sibuk oleh banyak aktivitas. Mulai dari soal pekerjaan, pasangan, hingga teman dan keluarga, semuanya akan menuntut waktu Anda. Imbasnya? Para Aries akan merasa sangat lelah di penghujung hari.

2. Taurus: Hari Selasa para pemilik zodiak ini akan diwarnai oleh debat, beda pendapat dengan seorang teman. Tak main-main, perbedaan pendapat ini akan membuat Taurus jadi kehilangan teman.

Alhasil, situasi ini akan berdampak buruk pada kesehatan mental dan menambah stres yang sebelumnya sudah ada. Tapi para Taurus akan dapat dukungan dari pasangan atau sang gebetan terkait masalah ini. Selain itu, untuk menenangkan dan membuat diri jadi merasa lebih baik, Anda mungkin ingin menghabiskan uang dan cara ini berhasil.

3. Gemini: Duh! Awal pekan para Gemini sudah bertengkar dengan pasangan. Pertengkaran dengan pasangan ini mengganggu, meki memang pada akhirnya Anda akan kembali bersama. Di luar kehidupan cinta, dari soal pekerjaan akan membuatmu menjadi sibuk seharian sampai hari habis. Ditambah, para Gemini mungkin akan mengalami nyeri lutut atau punggung bawah.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
