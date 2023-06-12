Buat Gaya Hidup Lebih Sehat dengan Konsumsi Beras Organik, Checkout Produknya di Sini!

BERAS organik merupakan beras yang dihasilkan melalui proses budidaya organik tanpa menggunakan pupuk dan pestisida kimia. Karenanya, banyak orang yang mengonsumsi panganan ini guna menciptakan gaya hidup yang lebih sehat.

Berbicara mengenai beras organik yang berkualitas, Beras Keluarga Bijak (BKB) jawabannya! Tersedia dalam 4 varian warna, beras ini juga memiliki kemasan praktis, yakni 1 kg saja. Sehingga lebih ringan dan mudah dibawa ke mana-mana!

Kini, Anda juga bisa membeli Beras Keluarga Bijak (BKB) versi organik ini di AladinMall. Dapatkan harga super hemat serta gratis ongkos kirim (ongkir) tanpa batas, tanpa minimum pembelian!

Rekomendasi Beras Keluarga Bijak (BKB) organik yang bisa Anda konsumsi

Beras Keluarga Bijak (BKB) - Beras Khusus Organic Coklat 1kg



Beras ini memiliki warna kecoklatan karena ini merupakan beras putih yang tidak disosoh. Penyosohan yang tidak dilakukan jadi mempertahankan kulit ari beras dan warna yang kaya akan serat, protein, lemak jenuh, vitamin, mineral, serat dan antioksidan. Dapatkan produk ini seharga Rp37.500 saja dari Rp38.500.

Beras Keluarga Bijak BKB - Beras Khusus Organic Merah 1kg

Beras Merah baik untuk dikonsumsi bayi sampai lansia. Beras merah disebut biji-bijian utuh karena hanya mengalami sekali pengelupasan. Maka dari itu, nutrisinya pun utuh dan tidak banyak terbuang. Nutrisinya pun variatif mulai dari serat, protein, lemak, sampai mineral seperti Kalium, Magnesium, Zat Besi, dan Fosfor. Yuk ciptakan hidup sehat dengan membeli produk ini, mumpung harganya cuma Rp39.000 saja dari Rp40.000.

Beras Keluarga Bijak (BKB) - Beras Khusus Organic Hitam 1kg



Warna beras hitam ini disebabkan oleh tingginya kandungan antosianin yang bersifat sebagai antioksidan, anti-inflamasi, dan anti kanker. Makanya, miliki produk ini segera mumpung cuma Rp48.500 saja dari harga normal Rp50.000.

Beras Keluarga Bijak (BKB) - Beras Khusus Organic Putih 1kg

Beras Keluarga Bijak (BKB) Organik kaya akan nutrisi, cocok untuk mengembalikan dan menjaga kesehatan. Tanpa bahan kimia seperti pemutih dan pestisida. Kandungan nutrisi dan serat lebih tinggi pada beras putih organik, tak lupa disertai dengan rasa lebih alami. Dapatkan produk ini seharga Rp36.000 saja dari Rp37.000.

Untuk melihat variasi produk lainnya, silakan kunjungi laman Sinarmas Distribusi Nusantara Pulogadung. Selain beli beras, jangan lupa juga buat borong produk lainnya ya, dengan cara klik Official Store melalui AladinMall.id atau KLIK LAMAN INI.

Cara mendapatkan gratis ongkir tanpa batas dari AladinMall

AladinMall selalu berusaha untuk memberikan Anda pengalaman belanja online yang menyenangkan. Karenanya, Anda selalu bisa mendapatkan #BukanGratisOngkirBiasa, tanpa batas, tanpa minimum pembelian.

Caranya gampang banget! Anda tinggal pilih jasa pengiriman dari SAP Express atau JNE YES. Syarat dan ketentuan berlaku, dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Jadi pastikan Anda selalu pantengin AladinMall biar nggak ketinggalan promo menariknya ya!





Informasi AladinMall

AladinMall merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, super hemat, serta gratis ongkir ke seluruh Indonesia (dengan syarat dan ketentuan yang berlaku). Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladinmall.id.

Untuk pengalaman belanja yang lebih mudah dan super hemat, Anda juga bisa belanja langsung dengan download aplikasi AladinMall versi terbaru di Google Play Store atau klik https://bit.ly/AladinMallAndroid.

