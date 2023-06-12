6 Ide Gaya Rambut Pendek ala Wanita Korea, Bikin Tampilan Makin Cantik di 2023!

TREN gaya rambut pendek terus berkembang di Korea. Tren rambut pendek dengan berbagai variasi yang menarik menghadirkan kecantikan yang khas.

Tampilan pun terlihat lebih fresh dan stylish dengan rambut pendek ala wanita Korea. Gaya rambut ini juga cocok dengan berbagai bentuk wajah dan warna kulit.

Jika Anda mencari inspirasi untuk gaya rambut pendek yang fashionable di tahun 2023, berikut ini rekomendasinya. Ulasannya dirangkum dari situs Unileverservices, Selasa (13/6/2023).

1. Straight Blunt Bob





Potongan bob pendek dengan ujung rata dan lurus memberikan tampilan yang bersih, modern, dan elegan. Potongan ini sangat serbaguna dan cocok untuk berbagai bentuk wajah.

2. Wavy Lob





Lob (long bob) dengan tekstur bergelombang memberikan tampilan yang lembut, feminin, dan romantis. Gaya rambut ini memberikan dimensi pada tatanan rambut pendek Anda dan cocok untuk penampilan sehari-hari maupun acara formal.

3. Purple Wavy Korean Short Hair





Gaya rambut pendek Korea dengan warna ungu dan tekstur bergelombang memberikan kesan yang funky dan berani. Warna ungu memberikan sentuhan yang menarik dan membuat penampilan Anda menjadi lebih mencolok.