HOME WOMEN BEAUTY

5 Cara Memutihkan Bokong Hitam Secara Alami, Kembali Mulus!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |21:00 WIB
5 Cara Memutihkan Bokong Hitam Secara Alami, Kembali Mulus!
Cara memutihkan bokong hitam secara alami (Foto: Timesofindia)
MEMILIKI bokong yang hitam menyebalkan bagi sebagian orang. Apalagi kalau suka memakai bikini. Tapi jangan khawatir, karena ada cara memutihkan bokong hitam dengan bahan alami lho.

Sebelum mengetahui cara memutihkannya, perlu diketahui terlebig dahulu penyebab bokong hitam. bokong hitam terjadi karena gesekan antara celana dalam yang menyebabkan iritasi sehingga warna kulit berubah menjadi menghitam.

Untuk itu, disarankan bagi Anda untuk tidak menggunakan celana terlalu ketat dan dianjurkan memakai celana dalam dari bahan katun yang lebih friendly pada kulit.

Lantas bagaimana cara memutihkan bokong secara alami? Berikut ulasannya, Senin (12/6/2023).

1. Scrub gula

Scrub Gula

Cara yang pertama bisa menggunakan scrub gula. Scrub gula ini membantu mengangkat lapisan sel kulit mati yang membuat kulit area bokong menjadi menghitam.

Caranya dengan campurkan satu sendok teh gula dengan ekstrak lemon dan satu sendok madu. Campur ketiga bahan tersebut kemudian oleskan ke area bokong yang mengalami kehitaman. Lalu bilas dengan air bersih.

2. Menggunakan lulur

Selanjutnya Anda juga bisa menggunakan lulur. Kini sudah banyak lulur yang terjual di pasaran dan memiliki manfaat memutihkan. Lulur memiliki fungsi untuk eksfoliasi dan menghaluskan area kulit. Anda bisa luluran dua kali dalam seminggu secara rutin agar hasilnya maksimal.

3. Kentang

Kentang tak hanya sebagai sumber karbohidrat yang bagus untuk tubuh, namun kentang juga bagus untuk membantu mencerahkan area bokong yang hitam. Hal itu karena kandungan enzim catecholase memiliki manfaat untuk mencerahkan.

Cara mendapatkan manfaatnya, Anda bisa mengiris kentang lalu gosokkan kentang ke area yang menghitam selama 15 menit. Lalu bilas dengan air bersih.

