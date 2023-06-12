Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Potret Keisya Levronka Pamer Gaya Rambut Baru, Mirip Nike Ardila!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |11:00 WIB
PENYANYI cantik Keisya Levronka baru saja mengunggah potret terbarunya di media sosial. Salah satu yang mencuri perhatian adalah dia mengubah gaya rambut.

Sebelumnya Keisya nampak memesona dengan rambut panjang yang selalu distyling dengan berbagai model. Kini dia memangkas rambut panjangnya jadi lebih pendek.

“Who this?,” tulis Keisya dalam keterangan foto yang dia unggah di laman Instagramnya yang dikutip Okezone, Senin (12/6/2023).

Penasaran seperti apa potret terbaru Keisya Levronka usai mengubah gaya rambut? Berikut ulasannya.

1. Potong rambut pendek

Keisya Levronka

Di foto ini Keisya tampil berbeda dengan rambut pendek. Dia memilih gaya potongan rambut shaggy pendek sebahu. Dia juga menambahkan layering pada rambut barunya itu.

2. Tampil berponi

Keisya Levronka

Tak hanya itu, dia juga menambahkan poni pada penampilannya. Poni model belah dia itu membuat penampilannya terlihat makin fresh. Pose di dalam mobil sambil menopang kepala, gayanya maco.

Beberapa netizen termasuk rekan artis memberi komentar pada postingan itu.

"Ganteng banget mamnk," goda Ziva Magnolya.

"Maskulin abis, suka!," tambah Novia Bachmid.

3. Selfie menopang kepala

Keisya Levronka

Di foto selanjutnya masih dengan gaya selfie, Keisya memberikan ekspresi datar ke kamera sambil menopang kepalanya. Di foto ini dia memilih tampol santai memakai baju tanpa lengan. Penampilan terbarunya ini disebut mirip Nike Ardila.

"Mirip Nike Ardila woy," ucap @whois***

"Nike Ardila banget," sambung @redvelvet***

"Kirain Nike Ardila," celetuk @rio_simanjuntak***

