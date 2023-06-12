6 Gaya Rambut Pendek yang Keren di 2023, Pria Indonesia Mesti Coba!

GAYA rambut pendek selalu menjadi pilihan yang populer di kalangan pria. Karena penampilan menjadi lebih terlihat rapih dan keren dengan rambut pendek.

Tren gaya rambut terus berkembang. Di tahun 2023 ada beberapa model rambut pendek yang keren yang patut dicoba oleh pria Indonesia.

Berikut enam gaya rambut pendek yang keren di tahun 2023 dirangkum dari situs Themodestman, Senin (12/6/2023).

1. Short and Spiky





Gaya rambut pendek dan runcing ini memberikan kesan yang tegas dan maskulin. Rambut dipotong pendek di samping dan belakang, sementara bagian atas dibiarkan sedikit lebih panjang untuk menciptakan tekstur dan tampilan runcing yang keren. Gaya ini mudah diatur dengan menggunakan gel atau pomade untuk membuat rambut tegak berdiri.

2. Messy Layers





Gaya rambut ini memberikan tampilan yang santai dan keren. Rambut dipotong dengan lapisan-lapisan yang memberikan dimensi dan tekstur. Gaya ini dapat dicapai dengan menggunakan produk rambut seperti wax atau clay untuk memberikan tampilan yang lebih berantakan dan alami.

3. Buzz Cut





Gaya rambut ini sangat minimalis dan praktis. Rambut dipotong sangat pendek dengan menggunakan mesin cukur sehingga hampir mencapai kulit kepala. Buzz cut memberikan tampilan yang bersih dan rapi, serta tidak memerlukan banyak perawatan.