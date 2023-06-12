Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

6 Gaya Rambut Pendek yang Keren di 2023, Pria Indonesia Mesti Coba!

Nadila Qoonita , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |06:00 WIB
6 Gaya Rambut Pendek yang Keren di 2023, Pria Indonesia Mesti Coba!
Gaya rambut pendek pria (Foto: Themodestman)
A
A
A

GAYA rambut pendek selalu menjadi pilihan yang populer di kalangan pria. Karena penampilan menjadi lebih terlihat rapih dan keren dengan rambut pendek.

Tren gaya rambut terus berkembang. Di tahun 2023 ada beberapa model rambut pendek yang keren yang patut dicoba oleh pria Indonesia.

Berikut enam gaya rambut pendek yang keren di tahun 2023 dirangkum dari situs Themodestman, Senin (12/6/2023). 

1. Short and Spiky

Gaya Rambut Pendek Pria

Gaya rambut pendek dan runcing ini memberikan kesan yang tegas dan maskulin. Rambut dipotong pendek di samping dan belakang, sementara bagian atas dibiarkan sedikit lebih panjang untuk menciptakan tekstur dan tampilan runcing yang keren. Gaya ini mudah diatur dengan menggunakan gel atau pomade untuk membuat rambut tegak berdiri.

2. Messy Layers

Gaya Rambut Pendek Pria

Gaya rambut ini memberikan tampilan yang santai dan keren. Rambut dipotong dengan lapisan-lapisan yang memberikan dimensi dan tekstur. Gaya ini dapat dicapai dengan menggunakan produk rambut seperti wax atau clay untuk memberikan tampilan yang lebih berantakan dan alami.

3. Buzz Cut

Gaya Rambut Pendek Pria

Gaya rambut ini sangat minimalis dan praktis. Rambut dipotong sangat pendek dengan menggunakan mesin cukur sehingga hampir mencapai kulit kepala. Buzz cut memberikan tampilan yang bersih dan rapi, serta tidak memerlukan banyak perawatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/194/3181859/rambut-0ypz_large.jpg
5 Gaya yang Cocok Buat Rambut Tipis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/194/3121732/penyebab_dan_sejarah_panjang_gaya_rambut_bob_yang_kembali_viral_dan_hits_di_2025-8Lq6_large.jpg
Penyebab dan Sejarah Panjang Gaya Rambut Bob yang Kembali Viral dan Hits di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/611/3023188/potret-gaya-rambut-terbaru-raffi-ahmad-di-tengah-ibadah-haji-yWFq3ehX1J.jpg
Potret Gaya Rambut Terbaru Raffi Ahmad di Tengah Ibadah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/611/3020265/potret-rihanna-natural-tanpa-wig-pede-pamer-rambut-ikal-asli-D1HYBsIsBs.jpg
Potret Rihanna Natural Tanpa Wig, Pede Pamer Rambut Ikal Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/611/3016363/wig-terbuat-dari-rambut-orang-meninggal-mitos-atau-fakta-Y7ViSwuOvl.jpeg
Wig Terbuat dari Rambut Orang Meninggal, Mitos atau Fakta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/611/3001609/betah-punya-rambut-lurus-panjang-ariel-tatum-identitas-diri-aku-kt6vIwomiB.jpg
Betah Punya Rambut Lurus Panjang, Ariel Tatum: Identitas Diri Aku
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement