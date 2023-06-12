Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Wajib Dibaca, 5 Tips Mencegah Pembuluh Darah di Otak Pecah!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |07:45 WIB
A
A
A

SAAT memasuki usia 30-an, kita harus semakin waspada dengan masalah kesehatan. Apalagi pecah pembuluh darah di otak bisa dialami siapa pun. Oleh karena itu kita semua harus lebih menjaga kesehatan.

Nah, tekanan darah tinggi alias hipertensi berisiko pecah pembuluh darah di otak seperti yang pernah dialami Indra Bekti.

Berikut ini cara mencegah pembuluh darah di otak pecah seperti dilansir dari Boldsky.

1. Mengecek riwayat keluarga

Salah satu faktor paling penting yang menyebabkan aneurisma otak adalah genetika. Jika salah satu anggota keluarga Anda mengalami penyakit itu, segera lakukan deteksi dini melalui tes skrining. Cara ini membuat Anda mengetahui faktor risiko dan bisa mencegah segera.

2. Berhenti merokok

Ingat, merokok dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan. Salah satunya termasuk penyakit aneurism otak yang mengancam nyawa Anda. Ayo, berhentilah merokok untuk kebaikan Anda dan mengurangi risiko pembengkakan pembutuh darah pada otak.

 BACA JUGA:

3. Hindari alkohol

Jika Anda seorang pecandu berat alkohol, segera kontrol konsumsi minuman keras karena untuk mengurangi risiko penyakit pembunuh diam-diam itu. Ketika Anda minum terlalu banyak, pembuluh darah dapat lemah, sehingga efeknya menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
