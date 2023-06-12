9 Kota dengan Polusi Udara yang Parah Selain Jakarta, Salah Satunya Yogyakarta!

SAAT ini polusi udara di Jakarta tengah jadi sorotan banyak orang, terutama netizen yang sering bikin parahnya polusi udara. Apalagi sudah mengganggu kesehatan banyak orang.

Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, polusi udara di Jakarta ternyata 8 kali lebih tinggi dari rekomendasi organisasi kesehatan dunia (WHO) dengan rata-rata PM 2,5 sebesar 39.

Kondisi semakin diperburuk karena kualitas udara buruk bukan hanya terjadi di Jakarta, namun juga banyak kota lainnya di Indonesia. Lewat akun Instagram resminya, @kemenkes_ri, Kemenkes menyebut, bukan hanya Jakarta berpolusi tapi juga masih ada sembilan wilayah kota dengan polusi udara tinggi.

Sembilan wilayah kota tersebut yakni Bekasi, Tanggerang Selatan, Depok, Bandung, Tanggerang, DI Yogyakarta, Bandung Barat, Surabaya dan Bali.

Udara dengan polusi tinggi ini sendiri, dikatakan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid disebabkan karena beragam faktornya, mulai dari asap rokok hingga industri.

"Rokok salah satu penyebab polusi udara, selain tentunya seperti asap mobil, pabrik industri dan sebagainya," jelas dr Nadia kepada MNC Portal.

Berdasarkan catatan Kemenkes, polusi udara berpotensi untuk lebih dari 10.000 kasus kematian, lebih dari 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio-pernapasan, dan 7.000 kasus kesehatan pada anak-anak.

“Polusi udara juga, berdampak pada kelahiran bayi prematur, berat bayi rendah, stunting, asma, ISPA, terlambatnya perkembangan kognitif anak, stroke, kanker paru, hipertensi, serangan jantung, alzheimer, dan demensia," bunyi keterangan Kemenkes.

Selain dampak kesehatan pada sistem kesehatan pernapasan orang dewasa, Dokter Spesialis Anak dr. Kurniawan Satria Denta, M Sc, Sp.A menilai polusi udara bisa berdampak ke anak, khususnya yang berusia di bawah satu tahun.

