Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Langkah Pertolongan Pertama Untuk Orang Pingsan, Salah Satunya Amankan Pasien!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |21:08 WIB
4 Langkah Pertolongan Pertama Untuk Orang Pingsan, Salah Satunya Amankan Pasien!
Pingsan (Foto: Family doctor)
A
A
A

SAAT melakukan aktivitas misalnya seperti olahraga lari, kadang tak sengaja kita menemukan tman tiba-tiba pingsan. Nah, kondisi seperti ini bisa dialami siapa saja.

Oleh karena itu sudah sepatutnya, kita memahami bagaimana melakukan pertolongan pertama saat mendapati orang pingsan agar meminimalisasi risiko yang lebih fatal.

 pingsan

Melansir Web MD, yang sudah ditinjau secara medis oleh Carol DerSarkissian, MD, mari simak ulasan empat langkah penolongan pertama saat melihat orang pingsan di bawah ini.

1. Amankan pasien

Langkah pertama adalah harus mengamankan orang yang pingsan tersebut dengan membaringkan orang tersebut dengan posisi telentang, buat posisi kakinya lebih tinggi untuk memulihkan aliran darah ke otak dan coba longgarkan pakaian yang dikenakan pasien.

 BACA JUGA:

2. Buat sadar

Sadarkan orang yang pingsan dengan mengguncang pasien dengan keras, tepuk-tepuk tubuhnya dengan cepat, atau berteriak. Jika orang tersebut tidak merespons, segera hubungi nomor darurat, ambulans atau rumah sakit. Lalu langsung mulai tindakan CPR jika perlu.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177727//viral-xDlm_large.jpg
Viral Wanita Jatuh dan Meninggal di Bandara Changi, Ini Pertolongan Pertama yang Bisa Dilakukan saat Terjatuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/337/3143903//pingsan-xPbN_large.jpg
Momen Anggota Paskibraka Pingsan di Upacara Hari Lahir Pancasila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/625/3135662//pingsan-z0Th_large.jpg
30 Pelajar Pingsan saat Ikuti Upacara Hari Pendidikan Nasional di Jombang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/23/612/3107018//aksi_sigap_satpam_krl_bantu_penumpang_yang_pingsan-a4PE_large.jpg
Viral Aksi Sigap Satpam KRL Bantu Penumpang Pingsan, Tuai Pujian Warganet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/626/3105396//pingsan-wpS7_large.jpg
Pria Tak Sadarkan Diri di Atap Rumah, Dievakuasi Petugas Damkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/612/3101278//cara_mengatasi_mata_merah_akibat_terkena_kembang_api-HqlF_large.jpeg
Cara Mengatasi Mata Merah karena Kembang Api
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement