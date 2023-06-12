4 Langkah Pertolongan Pertama Untuk Orang Pingsan, Salah Satunya Amankan Pasien!

SAAT melakukan aktivitas misalnya seperti olahraga lari, kadang tak sengaja kita menemukan tman tiba-tiba pingsan. Nah, kondisi seperti ini bisa dialami siapa saja.

Oleh karena itu sudah sepatutnya, kita memahami bagaimana melakukan pertolongan pertama saat mendapati orang pingsan agar meminimalisasi risiko yang lebih fatal.

Melansir Web MD, yang sudah ditinjau secara medis oleh Carol DerSarkissian, MD, mari simak ulasan empat langkah penolongan pertama saat melihat orang pingsan di bawah ini.

1. Amankan pasien

Langkah pertama adalah harus mengamankan orang yang pingsan tersebut dengan membaringkan orang tersebut dengan posisi telentang, buat posisi kakinya lebih tinggi untuk memulihkan aliran darah ke otak dan coba longgarkan pakaian yang dikenakan pasien.

2. Buat sadar

Sadarkan orang yang pingsan dengan mengguncang pasien dengan keras, tepuk-tepuk tubuhnya dengan cepat, atau berteriak. Jika orang tersebut tidak merespons, segera hubungi nomor darurat, ambulans atau rumah sakit. Lalu langsung mulai tindakan CPR jika perlu.

