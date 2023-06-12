Polusi Udara di Jakarta Masih Parah, Dokter: Sebaiknya Pakai Masker!

HINGGA kini polusi udara di Jakarta masih parah. Bahkan netizen pun prihatin dengan polusi udara yang luar biasa ini.

Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Prof. Dr. dr. Agus Dwi Susanto, SpP(K) mengatakan, polusi udara bisa memberikan efek kepada siapapun. Bahkan banyak pasien yang mengeluhkan batuk dan pilek.

Kondisi ini masih diduga, sebab belum ada data yang akurat ataupun pasti soal pasien datang berkaitan dengan polusi udara.

Menurut Prof. Dr. dr. Agus Dwi Susanto, SpP(K), Ketua Umum (PDPI) menyebutkan memang berdasarkan laporan dokter -dokter sejauh ini banyak pasien datang dengan keluhan tersebut.

Keluhan lebih detailnya seperti batuk berdahak. "Data yang tepat terkait dampak kualitas udara saat ini dengan peningkatan kasus penyakit saat ini belum ada datanya," jelas Prof Agus kepada MNC Portal.

Padahl saat ini aturan penggunaan masker sudah tidak lagi diwajibkan oleh pemerintah. Melihat ini Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Prof Tjandra Yoga Aditama mengatakan ada empat hal terkait masker tidak lagi wajib itu perlu dipahami.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) No.1 Tahun 2023 tentang Protokol kesehatan Pada Masa Transisi Endemi Untuk Mencegah Penularan COVID-19, ia katakan memang sudah diperbolehkan tidak pakai masker. Namun, bisa tidak pakai bila kondisi dalam keadaan sehat.

Dengan ini, ia katakan ada empat hal tentang kebijakan baru ini, pertama SE tersebut diinterpertasikan bahwa sepanjang tahun 2023 sampai Juni ini situasi Covid-19 di Indonesia terkendali baik. Ditambah, organisasi kesehatan dunia (WHO) juga sudah cabut kedaruratan Covid-19.

Kemudian, hal kedua perlu dipahami yakni penggunaan masker memang sudah lama dan banyak negara yang melonggarkan.

"Kalau kita ke luar negeri maka di berbagai negara memang tidak ada lagi kewajiban pakai masker. Jadi kalau sekarang Indonesia melakukan kebijakan serupa negara-negara lain maka tentu dapat dimengerti," jelas Prof Tjandra dalam keterangannya diterima MNC Portal.

Lebih lanjut, ia mengatakan sebaiknya ada penyuluhan ke masyarakat akan manfaat penggunaan masker. Yang mana hubungannya, bukan hanya sama Covid-19 tapi juga kesehatan bisa terdampak dari polusi udara buruk saat ini.

