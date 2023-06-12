Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Anak Dokter Richard Lee Idap Autis, Apa Itu?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |13:16 WIB
Anak Dokter Richard Lee Idap Autis, Apa Itu?
Anak dokter Richard Lee (Foto: Youtube)
A
A
A

BELUM lama ini Dokter Richard Lee menghebohkan publik. Ia mengungkap bahwa putra ketiganya, Kenzo mengidap autisme.

Hal itu diungkap oleh dokter Richard lewat kanal YouTube pribadinya beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan bahwa sang putra ketiga didiagnosa mengidap autis.

 Dokter Richard Lee

Richard Lee dan sang istri, Reni Effendi pun menceritakan momen sang anak mengidap penyakit tersebut. Richard dan Reni mengaku mulanya ia mengira sang putra hanya mengalami speech delay lantaran masih belum bisa bicara saat berusia 2,5 tahun.

“Awalnya saya hanya menyangka bahwa ini speech delay (telat berbicara). Karena pada saat itu lagi pandemi kan, sosialisasinya berkurang,” kata Richard dalam kanal YouTube-nya.

Lebih lanjut, Richard mengaku kedua anak sebelumnya juga mengalami lambat bicara. Sehingga ia mengira Kenzo hanya mengalami speech delay.

Namun, setelah melakukan pemeriksaan, Kenzo divonis mengidap autisme di usianya yang kini sudah hampir menginjak 4 tahun.

“Ternyata diduagnosa oleh dokter mengidap autisme,” jelas Renni.

“Saya gak kecil hati sedikit pun, Kenzo adalah anugerah yang luar biasa. Saya selalu bilang ke dia (Renni) gak apa-apa telat ngomong, yang paling penting adalah dia komplit dan dia sehat,” paparnya.

 Lalu apa itu austis?

Autis atau autisme adalah kelainan neurologis dan perkembangan yang dimulai pada masa kanak-kanak dan bertahan seumur hidup. Autisme dapat mempengaruhi anak dalam interaksi sosial, berkomunikasi secara verbal dan non verbal, serta perilaku.

Anak autis mengalami kesulitan untuk memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan orang lain. Hal ini membuat mereka sulit mengekspresikan diri baik dengan kata-kata, gerak tubuh, ekspresi wajah, dan sentuhan. Selain itu, anak dengan autisme juga cenderung melakukan hal yang diulang-ulang dan memiliki ketertarikan yang sempit dan obsesif.

Seseorang dengan sindrom autisme sangat sensitif sehingga ia mungkin akan sangat terganggu, bahkan tersakiti oleh suara, sentuhan, bau, atau pemandangan yang tampak normal bagi orang lain.

 BACA JUGA:

Autisme bervariasi dalam tingkat keparahan dan gejala. Dalam beberapa kasus, autisme juga dapat tidak disadari, khususnya autisme ringan pada anak atau jika ada kelainan lain yang lebih parah sehingga gejala autisme jadi terabaikan. Para ilmuwan tidak yakin dengan penyebab autisme, namun hal yang mungkin berperan yaitu genetik dan lingkungan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/629/3189712//vaksin-p5sK_large.jpg
Heboh Isu Vaksin Bikin Anak Jadi Autis, Ini Penjelasan WHO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/33/3129273//richard_lee-Aegq_large.jpg
Kasus Richard Lee vs Dokter Detektif, Mediasi Gagal Usai Absen Panggilan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/612/3126723//artis_dan_publik_figur_rayakan_lebaran_pertama_di_2025_usai_resmi_jadi_mualaf-7GmF_large.jpg
6 Artis dan Publik Figur Rayakan Lebaran Pertama di 2025 Usai Resmi Jadi Mualaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/481/3106324//richard_lee_dan_doktif-0Krb_large.jpg
Richard Lee dan Doktif Akur di Acara BPOM, Bahas Edukasi Kosmetik Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/65/3098366//riwayat_pendidikan-z3fW_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Deddy Corbuzier dengan Dokter Richard Lee
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/455/3098021//adu-harta-kekayaan-deddy-corbuzier-dengan-dokter-richard-lee-LYUJoFscVf.jpg
Adu Harta Kekayaan Deddy Corbuzier dengan Dokter Richard Lee
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement