Pesona Kampoeng Toron Samalem, Wisata ala Jepang Berbalut Legenda Rakyat Madura

KAMPOENG Toron Samalem di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur kini punya destinasi wisata ala Jepang. Destinasi ini sangat digemari wisatawan khususnya kaum milenial.

Kawasan tersebut awalnya adalah bekas penggalian batu bata ukuran besar yang disulap menjadi kampung wisata kekinian di Pulau Madura.

Wisata Toron Samalem sudah terkenal sampai ke Sampang dan Sumenep. Banyak muda-mudi dari luar Pemekasan berkunjung ke sini untuk sekadar menikmati suasana ala Jepang lengkap dengan pohon sakura.

Juga tersedia spot foto instagramable. Jadi pengunjung bisa berfoto ria di sini untuk dibagikan ke media sosial.

Wisata Toron Samalem jika diakses dari Surabaya memakan waktu sekitar 3 jam.

Selain bisa menikmati keindahan Wisata Kampoeng Toron Samalem, pengunjung juga menelusuri legenda menarik tentang kampung tersebut.