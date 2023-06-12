Serunya Jelajahi Bukit Manjai Banjar Sambil Menikmati Wisata Edukasi Kopi

Peserta wisata edukopi di Lembah Bukit Manjai, Banjar, Kalimantan Selatan. (ANTARA/Firman)

BERWISATA di alam bebas sangatlah mengasyikkan dengan menikmati keindahan lingkungan yang alami, sembari belajar dari mengamati keragaman hayati ciptaan Tuhan.

Udara yang sejuk dengan suara burung berkicau saling bersahutan kerap dapat dirasakan ketika berada di alam.

Seperti ketika wisatawan berada di Lembah Bukit Manjai di Mandiangin, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yang menawarkan wisata edukopi berbasis pelestarian alam yang dikelola pegiat Taman Biodiversitas Hutan Hujan Tropis di atas lahan seluas dua hektare.

Selain banyak ditumbuhi pohon buah lokal, di Bukit Manjai juga ditemukan pohon kopi yang jumlahnya ratusan batang.

Potensi alam berupa tumbuhan kopi itupun kini dijadikan sebagai destinasi wisata edukopi yang menawarkan paket wisata edukasi tentang kopi.

Pengunjung diajak melihat budi daya kopi, pemanenan biji kopi hingga proses pengolahannya, termasuk sesi penanaman bibit kopi dari wisatawan.

Pengelola taman biodiversitas mengatakan pohon kopi yang tumbuh di kawasan taman itu berjenis robusta.

Peserta wisata edukopi di Lembah Bukit Manjai, Banjar. (ANTARA/Firman)

Kopi ini merupakan salah satu varietas kopi yang paling terkenal dan paling sering ditemukan, terutama di Indonesia.

Untuk memanen kopi harus dipetik buahnya satu per satu terhadap buah yang sudah matang.

Melalui kegiatan edukopi itu diharapkan menjadi wadah saling tukar pengetahuan dan pengalaman dengan media kopi.

Kemudian yang terpenting melalui kegiatan wisata edukopi, peserta diajak melakukan kegiatan pelestarian alam dengan penanaman pohon kopi untuk penghijaun sekaligus berkontribusi bagi penyerap karbon sebagai mitigasi pemanasan global.

Paket wisata edukopi yang dikembangkan merupakan wisata minat khusus yang banyak diikuti oleh pelajar dan mahasiswa.

Peserta dibatasi antara lima hingga 10 orang setiap satu kelompok dan hanya diselenggarakan pada hari libur, seperti Sabtu dan Minggu.

Penyelenggara juga menyediakan tenda untuk berkemah di kawasan yang juga terdapat sumber mata air abadi mengalir sepanjang tahun.

Bagi yang suka mendaki gunung juga ditawarkan wisata naik gunung seraya mengamati pemandangan ekosistem hutan hujan tropis dengan keragaman hayatinya menakjubkan.

Gusti Dewita, peserta wisata edukopi dari Kotabaru, mengapresiasi atas kreativitas dari manajemen taman di Lembah Bukit Manjai itu.

Bagi wanita yang tergabung dalam komunitas Forum Saintis Muda Biologi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini, menanam pohon kopi dan memanen buahnya yang sudah masak adalah pengalaman menarik serta menambah pengetahuan tentang pohon kopi dan manfaatnya.

Keberadaan lokasi wisata petik buah kopi juga disambut antusias masyarakat setempat yang bermukim berdekatan di wilayah yang dikembangkan sebagai wisata agroforestri.