Puncak Dunu Ceria Jadi Primadona Wisatawan, Panorama Alam Cantiknya Bikin Betah

KEINDAHAN objek wisata Puncak Dunu Ceria di Bukit Dunu, Desa Dunu, Kecamatan Monano, Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, berhasil memukau ribuan pengunjung. Destinasi wisata ini memang memiliki pesona dengan panorama lautnya yang cantik.

"Kami sangat mensyukuri kondisi ini. Mengingat Puncak Dunu dirancang sebagai salah satu objek wisata unggulan yang menyajikan keindahan alam bukit ilalang dan panorama laut berhias jejeran pulau cantik. Dipadu atraksi olahraga paralayang yang bisa dinikmati pengunjung dari puncak ini," kata Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Gorontalo Utara, Hairunissawati Bakari, melansir ANTARA.

Pihaknya kata dia, terus mendorong pemerintah Desa Dunu dalam mengembangkan objek pariwisata tersebut.

"Peluang kolaborasi dengan berbagai pihak terus didorong. Termasuk membuka ruang investasi, namun tetap memprioritaskan program pemberdayaan masyarakat di sektor riil sebagai daya tarik lain dalam mengembangkan objek wisata ini," tuturnya.

Lebih lanjut Hairunissawati mengatakan, pihaknya sangat bersemangat memberi dukungan tersebut. Selain telah membangun shelter yang dapat dimanfaatkan oleh warga pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), menyiapkan fasilitas yang diperlukan seperti sarana toilet, air bersih yang terus mengalir, tempat parkir dan akses jalan memadai.

"Upaya mempromosikan objek wisata ini memanfaatkan berbagai platform terus dilakukan," katanya.

Hasilnya pun mulai nampak. Bahkan memasuki bulan kedua sejak diresmikan oleh Bupati Thariq Modanggu, Puncak Dunu Ceria telah mampu menyedot ribuan pengunjung. Pada libur akhir pekan saat ini, sesuai buku tamu yang terisi, ada sekitar 700 pengunjung datang setiap hari.