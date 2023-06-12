Sejarah Kampung Malaumkarta, Warisan Trikora yang Kini Jadi Permata di Bumi Cenderawasih

INDONESIA memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Namun, momen tak serta merta langsung mengantarkan Indonesia menjelma sebagai negara yang merdeka seutuhnya.

Ya, berbagai problematika muncul, seperti sengketa wilayah kedaulatan yang tidak secara otomatis rampung begitu saja setelah Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.

Indonesia saat itu tidak tinggal diam dengan melakukan berbagai upaya dalam memperjuangkan keutuhan kemerdekaannya.

Salah satunya adalah dengan terlaksananya Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) sebagai upaya pembebasan Irian Barat (Sekarang Papua Barat dan Papua Barat Daya) dari Belanda yang menjadi kenangan sejumlah masyarakat setempat yang waktu itu menjadi saksi.

(Foto: ANTARA/Sean Filo Muhamad)

Salah satunya adalah Tokoh Masyarakat Hukum Adat Suku Moi, Benyamin Kalami (65), yang menjadi salah seorang saksi bagaimana situasi Irian Barat ketika Operasi Trikora berlangsung di wilayahnya.

Namun siapa sangka, dari peristiwa tersebut juga melahirkan sebuah kampung yang kini menjadi permata nan indah di Papua Barat Daya, seusai Operasi Trikora. Kampung tersebut dikenal sebagai Kampung Malaumkarta.

Malaumkarta merupakan nama sebuah kampung yang terletak di Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, yang memiliki jumlah penduduk sekitar 300 jiwa pada 2018.

Sejarah Kampung Malaumkarta

Benyamin Kalami, yang akrab dipanggil Bapak Beka, menjelaskan, berdirinya Kampung Malaumkarta diinisiasi oleh prajurit Kodam V/Brawijaya yang membuat sebuah kampung pengungsian dari sejumlah dusun yang ada di sekitar wilayah Kampung Malaumkarta yang pada saat itu belum dibentuk.

"Awalnya, daerah yang dibuat ini (merujuk kepada Kampung Malaumkarta) namanya Kampung Brawijaya, Distrik Makbon," ujarnya saat di Kampung Malaumkarta, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, seperti dikutip dari laman ANTARA.