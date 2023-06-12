Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

6 Keuntungan Check-in Pesawat Secara Online, Traveler Wajib Tahu!

Melati Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |19:30 WIB
6 Keuntungan Check-in Pesawat Secara Online, Traveler Wajib Tahu!
Ilustrasi check-in online pesawat (Foto: Shutterstock/cheapoair.com)
A
A
A

SEBELUM naik ke pesawat untuk penerbangan ke destinasi tujuan, penumpang biasanya diwajibkan untuk check-in dulu. Tapi sekarang check-in tak melulu harus dilakukan secara manual di counter bandara, tapi juga bisa melalui online.

Maskapai penerbangan menyediakan website check-in secara online untuk memudahkan pelanggannya. Caranya sangat mudah tinggal buka website check-in maskapai tersebut dan tinggal ikuti perintah sesuai petunjuk.

Nah, traveler wajib tahu nih, berikut 6 keuntungan melakukan chek-in pesawat secara online.

1. Tidak Perlu Mengantre

Check in pesawat secara online bisa dilakukan dari mana saja, jadi tidak perlu repot-repot mengantre di konter check in bandara. Cukup buka website atau aplikasi check-in dan isi nama lengkap dan kode booking, kemudian ikuti petunjuknya.

Setelah semua petunjuk diikuti, tiket atau boarding pass Anda akan langsung ditampilkan dan tinggal simpan di handpone atau email. Jadi saat ke bandara tinggal tunjukkan tiket saja ke petugas, Anda bisa langsung masuk ke ruang tunggu.

Tapi jika membawa koper melebihi yang bobot diperbolehkan masuk kabin, maka Anda harus melaporkan dulu ke konter check-ini.

2. Datang ke Bandara Lebih Santai

Karena sudah lebih dulu melakukan proses check in secara online, Anda tak harus terburu-buru datang ke Bandara. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan online check in, Anda tak perlu lagi menuju check in counter.

Umumnya, seseorang datang sangat pagi ke Bandara agar menghindari antrean panjang di check in counter. Meskipun begitu, jangan juga datang ke bandara dengan waktu yang sangat mepet ya!

3. Tidak Repot Mencari Boarding Pass

Bagi Anda yang kerap lupa menyimpan boarding pass setelah check in, mungkin akan lebih baik jika melakukannya secara online. Kenapa? boarding pass Anda disimpan dalam bentuk digital di smartphone sehingga tak akan lagi terselip.

4. Lebih Leluasa Memilih Kursi

Keuntungan apa lagi yang bisa didapatkan jika melakukan check in pesawat secara online? Salah satunya lebih leluasa memilih kursi.

Ketika maskapai telah membuka web check in, segera lakukan online check in dan pilih kursi favorit Anda. Pastikan Anda memilih kursi dengan benar sehingga tetap nyaman selama penerbangan berlangsung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/549/3139108/5_pakaian_yang_bikin_penumpang_diusir_dari_pesawat_provokatif_hingga_terbuka-J9qk_large.jpg
5 Pakaian yang Bikin Penumpang Diusir dari Pesawat, Provokatif hingga Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/549/3137407/5_alasan_banyak_orang_menghindari_penerbangan_transit_walaupun_murah-KUDG_large.jpg
5 Alasan Banyak Orang Menghindari Penerbangan Transit Walaupun Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/549/3134698/qatar_airways_pecat_awak_kabinnya_yang_ketahuan_curi_ponsel_penumpang-dC15_large.jpg
Qatar Airways Pecat Awak Kabinnya yang Ketahuan Curi Ponsel Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/406/3120037/ada_penumpang_meninggal_di_pesawat_apa_yang_harus_dilakukan_kru_pesawat-PA0D_large.jpg
Ada Penumpang Meninggal di Pesawat, Apa yang Harus Dilakukan Kru Pesawat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/549/3106399/pendaratan_darurat_egypt_air_di_bandara_kufra_jadi_simbol_kebangkitan_penerbangan_libya-GSn8_large.jpg
Pendaratan Darurat Egypt Air di Bandara Kufra Jadi Simbol Kebangkitan Penerbangan Libya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/549/3104346/mitos_atau_fakta_benarkah_air_minum_di_kabin_pesawat_tidak_steril-sbpT_large.jpg
Mitos atau Fakta, Benarkah Air Minum di Tangki Kabin Pesawat Tidak Steril?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement