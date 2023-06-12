6 Keuntungan Check-in Pesawat Secara Online, Traveler Wajib Tahu!

SEBELUM naik ke pesawat untuk penerbangan ke destinasi tujuan, penumpang biasanya diwajibkan untuk check-in dulu. Tapi sekarang check-in tak melulu harus dilakukan secara manual di counter bandara, tapi juga bisa melalui online.

Maskapai penerbangan menyediakan website check-in secara online untuk memudahkan pelanggannya. Caranya sangat mudah tinggal buka website check-in maskapai tersebut dan tinggal ikuti perintah sesuai petunjuk.

Nah, traveler wajib tahu nih, berikut 6 keuntungan melakukan chek-in pesawat secara online.

1. Tidak Perlu Mengantre

Check in pesawat secara online bisa dilakukan dari mana saja, jadi tidak perlu repot-repot mengantre di konter check in bandara. Cukup buka website atau aplikasi check-in dan isi nama lengkap dan kode booking, kemudian ikuti petunjuknya.

Setelah semua petunjuk diikuti, tiket atau boarding pass Anda akan langsung ditampilkan dan tinggal simpan di handpone atau email. Jadi saat ke bandara tinggal tunjukkan tiket saja ke petugas, Anda bisa langsung masuk ke ruang tunggu.

Tapi jika membawa koper melebihi yang bobot diperbolehkan masuk kabin, maka Anda harus melaporkan dulu ke konter check-ini.

2. Datang ke Bandara Lebih Santai

Karena sudah lebih dulu melakukan proses check in secara online, Anda tak harus terburu-buru datang ke Bandara. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan online check in, Anda tak perlu lagi menuju check in counter.

Umumnya, seseorang datang sangat pagi ke Bandara agar menghindari antrean panjang di check in counter. Meskipun begitu, jangan juga datang ke bandara dengan waktu yang sangat mepet ya!

3. Tidak Repot Mencari Boarding Pass

Bagi Anda yang kerap lupa menyimpan boarding pass setelah check in, mungkin akan lebih baik jika melakukannya secara online. Kenapa? boarding pass Anda disimpan dalam bentuk digital di smartphone sehingga tak akan lagi terselip.

4. Lebih Leluasa Memilih Kursi

Keuntungan apa lagi yang bisa didapatkan jika melakukan check in pesawat secara online? Salah satunya lebih leluasa memilih kursi.

Ketika maskapai telah membuka web check in, segera lakukan online check in dan pilih kursi favorit Anda. Pastikan Anda memilih kursi dengan benar sehingga tetap nyaman selama penerbangan berlangsung.