Menguak Mitos-Mitos Seputar Dinosaurus, Hewan Raksasa yang Konon Punah Dihantam Meteor

MENGUAK mitos-mitos seputar dinosaurus, hewan purba raksasa yang diyakini pernah hidup di bumi pada zaman Mesozoikum. Manusia diyakini tidak pernah melihat langsung dinosaurus karena masa itu bumi belum ada manusia.

Menurut penelitian, dinosaurus hidup sekitar 230 juta tahun yang lalu. Para peneliti menggambarkan dinosaurus sebagai reptil raksasa menyeramkan dengan berbagai spesies.

Cerita dinosaurus terungkap lewat fosil-fosil yang diteliti oleh ilmuwan kemudian diceritakan dalam buku-buku dan film salah satunya “Jurassic Park”.

Namun ada beragam mitos seputar dinosaurus yang beredar di masyarakat dan diakui tidak benar. Berikut 8 di antaranya :

Dinosaurus Reptil Pertama di Bumi

Ternyata dinosaurus bukanlah reptil pertama yang hidup di bumi. Menurut Steve Parker dalam bukunya yang berjudul "100 Pengetahuan Dinosaurus" menyebutkan bahwa dinosaurus sudah hidup sampai 65 juta tahun hingga 230 juta tahun yang lalu.

Hylonomus adalah reptil pertama yang menjadi nenek moyang dinosaurus. Diperkirakan hewan amfibi ini sudah hidup 300 juta tahun yang lalu.

Bahkan 270 tahun sebelum dinosaurus muncul, hiduplah dimetrodon. Reptil ini menyerupai dinosaurus, tetapi bukan dinosaurus.

Tidak Mengurus Telur-telurnya

Dinosaurus digambarkan sebagai hewan yang jahat. Bahkan, indukan dinosaurus sendiri suka menelantarkan telur-telurnya. Kenyataannya tidak seperti itu, peneliti pernah menemukan fosil dinosaurus dengan bentuk yang tidak biasa.

Fosil dinosaurus ditemukan di Kota Ganzhou di Provinsi Jiangxi, Tiongkok selatan. Peneliti mengatakan fosil tersebut milik dinosaurus oviraptorosaurus. Dinosaurus itu mati dalam keadaan sedang mengerami telurnya.