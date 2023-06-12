Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Traveling Bisa Merangsang Kecerdasan Emosional Anak, Yuk Moms Ajak Si Kecil Liburan!

Antara , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |01:02 WIB
Traveling Bisa Merangsang Kecerdasan Emosional Anak, Yuk Moms Ajak Si Kecil Liburan!
Ilustrasi (Foto: Reuters/Thomas Peter)
A
A
A

TRAVELING merupakan salah satu kebutuhan yang paling digandrungi. Ya, aktivitas pelesiran kerap dimanfaatkan sebagian orang untuk healing atau membuang kepenatan dari padatnya pekerjaan.

Kegiatan traveling atau liburan pun bisa dilakukan bersama keluarga, tidak melulu solo traveling. Namun, Anda tentunya perlu mengantisipasi ketidakpastian terkait perencanaan liburan keluarga, terutama liburan bersama anak-anak.

CEO of Transport Traveloka, Iko Putera mengatakan, pihaknya sangat memahami bahwa setiap konsumen memiliki kebutuhan perjalanan yang semakin personalisasi, dibutuhkan kemudahaan dan sifat adaptif sesuai dengan kondisi konsumen terutama dalam merencanakan liburan.

"Khususnya segmen keluarga muda yang sangat memerhatikan kenyamanan anak-anak selama liburan. Kami memberikan solusi fleksibilitas untuk pemesanan tiket pesawat, hotel, tiket atraksi, serta transportasi sehingga merencanakan liburan bersama keluarga menjadi lebih mudah dan bebas kekhawatiran," kata dia seperti dikutip dari ANTARA.

Keluar dari kesibukan dan pergi berlibur bersama anak-anak lanjut Iko, biasanya menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Tak hanya berfungsi sebagai pelepas penat dari rutinitas sehari-hari, liburan bersama keluarga memiliki peran penting bagi tumbuh kembang anak.

Infografis Tren Traveling 2023

Berdasarkan hasil survei Student and Youth Travel Association (SYTA), sebanyak 74 persen guru di Amerika Serikat (AS) percaya bahwa bepergian membawa dampak positif terhadap pertumbuhan anak-anak.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Kesehatan dan Kejiwaan, dr. Alvina Hayulani, Sp.KJ menjelaskan, sangat menggembirakan bahwa semakin banyak keluarga muda yang memahami pentingnya liburan berkualitas bersama keluarga bagi tumbuh kembang anak.

"Liburan bersama keluarga tidak hanya memupuk jalinan emosi yang lebih erat antara anak dan orangtua, namun lebih jauh lagi akan merangsang kecerdasan emosional anak. Sebab secara tidak disadari, interaksi dan aktivitas yang terjalin selama liburan akan memberikan stimulasi positif bagi fungsi kognitif, kecerdasan sosial, dan perilaku anak yang fokus untuk mencapai tujuan," papar dr. Alvina.

Menurut dia, peran orangtua pun menjadi penting untuk memastikan liburan yang berkualitas bagi keluarga.

Selain itu lanjutnya, penting pula bagi orangtua merencanakan perjalanan dengan cermat, termasuk memiliki rencana cadangan ketika menghadapi ketidakpastian atau perubahan rencana perjalanan yang mendadak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement