Traveling Bisa Merangsang Kecerdasan Emosional Anak, Yuk Moms Ajak Si Kecil Liburan!

TRAVELING merupakan salah satu kebutuhan yang paling digandrungi. Ya, aktivitas pelesiran kerap dimanfaatkan sebagian orang untuk healing atau membuang kepenatan dari padatnya pekerjaan.

Kegiatan traveling atau liburan pun bisa dilakukan bersama keluarga, tidak melulu solo traveling. Namun, Anda tentunya perlu mengantisipasi ketidakpastian terkait perencanaan liburan keluarga, terutama liburan bersama anak-anak.

CEO of Transport Traveloka, Iko Putera mengatakan, pihaknya sangat memahami bahwa setiap konsumen memiliki kebutuhan perjalanan yang semakin personalisasi, dibutuhkan kemudahaan dan sifat adaptif sesuai dengan kondisi konsumen terutama dalam merencanakan liburan.

"Khususnya segmen keluarga muda yang sangat memerhatikan kenyamanan anak-anak selama liburan. Kami memberikan solusi fleksibilitas untuk pemesanan tiket pesawat, hotel, tiket atraksi, serta transportasi sehingga merencanakan liburan bersama keluarga menjadi lebih mudah dan bebas kekhawatiran," kata dia seperti dikutip dari ANTARA.

Keluar dari kesibukan dan pergi berlibur bersama anak-anak lanjut Iko, biasanya menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Tak hanya berfungsi sebagai pelepas penat dari rutinitas sehari-hari, liburan bersama keluarga memiliki peran penting bagi tumbuh kembang anak.

Berdasarkan hasil survei Student and Youth Travel Association (SYTA), sebanyak 74 persen guru di Amerika Serikat (AS) percaya bahwa bepergian membawa dampak positif terhadap pertumbuhan anak-anak.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Kesehatan dan Kejiwaan, dr. Alvina Hayulani, Sp.KJ menjelaskan, sangat menggembirakan bahwa semakin banyak keluarga muda yang memahami pentingnya liburan berkualitas bersama keluarga bagi tumbuh kembang anak.

"Liburan bersama keluarga tidak hanya memupuk jalinan emosi yang lebih erat antara anak dan orangtua, namun lebih jauh lagi akan merangsang kecerdasan emosional anak. Sebab secara tidak disadari, interaksi dan aktivitas yang terjalin selama liburan akan memberikan stimulasi positif bagi fungsi kognitif, kecerdasan sosial, dan perilaku anak yang fokus untuk mencapai tujuan," papar dr. Alvina.

Menurut dia, peran orangtua pun menjadi penting untuk memastikan liburan yang berkualitas bagi keluarga.

Selain itu lanjutnya, penting pula bagi orangtua merencanakan perjalanan dengan cermat, termasuk memiliki rencana cadangan ketika menghadapi ketidakpastian atau perubahan rencana perjalanan yang mendadak.