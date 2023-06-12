Sandiaga Minta Pelaku Wisata Tak Khawatir soal Larangan Naik Gunung di Bali

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meminta pengelola destinasi wisata dan wisatawan tak khawatir dengan rencana Gubernur Bali Wayan Koster melarang pendakian gunung di provinsinya untuk wisata.

Menurut Sandiaga, aturan tersebut belum final dan masih dibahas. Kemenparekraf tetap akan memastikan bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif Bali tetap meningkat.

“Jangan kita berprasangka buruk dulu, mari kita tunggu bagaimana kebijakan yang akan diambil dan kita akan pastikan bahwa semua akomodasi dan fasilitas periwisata dan ekonomi kreatif akan meningkat dari segi kualitas,” kata Sandiaga dalam acara Weekly Briefing with Sandiaga Un di Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Tak hanya itu, Sandiaga juga memastikan kunjungan wisatawan ke Bali akan tetap tinggi meski aturan tersebut ditetapkan. Ia bahkan mengungkap wisatawan mancanegara bisa mencapai 15 ribu per hari berkat strategi promosi yang dilakukan Kemenparekraf.

“Kunjungan ke Bali sendiri dengan beberapa promosi yang kita lakukan sudah mencapai 15 ribu per hari untuk wisata mancanegaranya,” papar Sandi.