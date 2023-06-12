Sandiaga Upayakan Konser Coldplay di Jakarta Bisa Berlangsung 2 Hari

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa pihaknya sedang mengusahakan agar konser grup band asal Inggris, Coldplay di Jakarta bisa berlangsung selama dua hari.

“Memang kita meminta tambahan waktu satu hari untuk konser Coldplay dan sedang diupayakan,” kata Sandiaga dalam acara Weekly Briefing with Sandiaga Uno di Gedung Sapta Pesona Kemenparerkaf, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Permintaan tersebut diajukan menyusul Coldplay akan manggung selama 4 hari di Singapura pada 23-27 Januari 2024.

BACA JUGA:

Sementara konser perdana Coldplay di Jakarta sudah dijadwalkan berlangsung sehari pada 15 November 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan.

Sandiaga meminta agar masyarakat tak kecewa dengan kabar tersebut, tapi pihaknya tetap berupaya agar Coldplay mau manggung dua hari di Jakarta.

Sandiaga telah menyiapkan sejumlah strategi bila ada lonjakan masyarakat Indonesia ke Singapura untuk menyaksikan konser Coldplay.

BACA JUGA:

Ia mengusahakan agar pariwisata Indonesia tetap terkelola dengan baik, meski muncul kemungkinan akan ada lonjakan turis di negara tetangga.

“Yasudah kita jangan menangisi, kita cari bagaimana solusinya. Mungkin kita bisa bikin paket wisata di Bintan dan Batam. Mereka boleh menonton konser di Singapura tapi menginapnya di Batam,” jelas Sandi.