Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Upayakan Konser Coldplay di Jakarta Bisa Berlangsung 2 Hari

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |18:34 WIB
Sandiaga Upayakan Konser Coldplay di Jakarta Bisa Berlangsung 2 Hari
Menparekraf Sandiaga Uno (Okezone.com/Sukardi)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa pihaknya sedang mengusahakan agar konser grup band asal Inggris, Coldplay di Jakarta bisa berlangsung selama dua hari.

“Memang kita meminta tambahan waktu satu hari untuk konser Coldplay dan sedang diupayakan,” kata Sandiaga dalam acara Weekly Briefing with Sandiaga Uno di Gedung Sapta Pesona Kemenparerkaf, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Permintaan tersebut diajukan menyusul Coldplay akan manggung selama 4 hari di Singapura pada 23-27 Januari 2024.

 BACA JUGA:

Sementara konser perdana Coldplay di Jakarta sudah dijadwalkan berlangsung sehari pada 15 November 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan.

Sandiaga meminta agar masyarakat tak kecewa dengan kabar tersebut, tapi pihaknya tetap berupaya agar Coldplay mau manggung dua hari di Jakarta.

 

Sandiaga telah menyiapkan sejumlah strategi bila ada lonjakan masyarakat Indonesia ke Singapura untuk menyaksikan konser Coldplay.

 BACA JUGA:

Ia mengusahakan agar pariwisata Indonesia tetap terkelola dengan baik, meski muncul kemungkinan akan ada lonjakan turis di negara tetangga.

“Yasudah kita jangan menangisi, kita cari bagaimana solusinya. Mungkin kita bisa bikin paket wisata di Bintan dan Batam. Mereka boleh menonton konser di Singapura tapi menginapnya di Batam,” jelas Sandi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement