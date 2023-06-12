Punya Insting Tajam, Ini 7 Anjing Pelacak yang Sering Dipakai untuk Bongkar Kejahatan

ANJING pelacak sering dijadikan oleh penyidik di berbagai negara untuk mengungkap kejahatan seperti mengendus narkoba, mendeteksi bahan peledak atau bom, mencari jejak pelaku kriminal, hingga mengejar penjahat.

Anjing-anjing tersebut punya daya pencium yang tajam dan insting kuat dalam mendeteksi sesuatu. Anjing-anjing tersebut dilatih secara khusus sehingga sangat piawai dalam membantu penyelidikan atau penyidikan sebuah kasus kejahatan.

Mereka juga patuh terhadap instruksi yang diberikan majikan. Soal loyalitas dan kesetiaan jangan ditanya lagi.

Biasanya anjing-anjing yang dipakai oleh penyidik tersebut dirawat secara khusus dengan biaya tak sedikit. Harga jualnya juga selangit.

Berikut anjing-anjing pintar yang biasa dipakai kepolisian di dunia untuk membongkar kejahatan atau mengejar penjahat :

Labrador Retriever

Polisi biasanya mengandalkan anjing Labrador Retriever untuk melacak. Pasalnya, Labrador terkenal dengan indera penciumannya yang sangat tajam. Mereka dapat mendeteksi senjata tajam, bom, dan obat-obatan terlarang.

Rottweiler

Rottweiler banyak membantu tugas polisi dalam mengamankan penjahat. Mereka banyak digunakan sebagai anjing penjaga. Tak sedikit juga polisi yang membawa Rottweiler saat berpatroli Rottweiler memiliki tubuh yang besar dan perawakan yang menyeramkan.

Kendati demikian mereka adalah anjing yang tenang dan cerdas. Anjing ras ini masih satu keturuanna dengan mastiff.

Belgian Malinois

Belgian Malinois menjadi anjing yang paling populer dalam dunia kepolisian. Anjing ini memiliki karakter pemberani, percaya diri, gigih, dan mudah bersosialisasi. Belgian Malinois mampu mengendus penjahat, bom, atau narkotika di bandara.

Anjing Belgian Malinois (Vetstreet)

Doberman Pinscher

Tidak seperti anjing lainnya, Doberman Pinscher tidak ditugaskan sebagai anjing pengendus. Mereka juga tidak dilatih untuk menjadi agresif dalam menjalankan tugas.

Tubuh mereka yang atletis banyak digunakan untuk menangkap penjahat yang melarikan diri.

Bloodhound

Bloodhound menjadi anjing yang sering digunakan untuk membantu polisi militer. Mereka memiliki kemampuan melacak yang sangat hebat.

Tubuhnya besar, kuat, dan penciuman yang tajam memudahkan mereka untuk melacak orang hilang.