Kapan Waktu Terbaik Kunjungi Candi Borobudur? Ini 4 Rekomendasinya

CANDI Borobudur di Magelang, Jawa Tengah salah satu keajaiban dunia yang jadi ikon pariwisata Indonesia. Jadi magnet bagi wisatawan lokal dan turis mancanenegara. Lalu, kapan waktu terbaik berkunjung ke Candi Borobudur?

Memang, candi Buddha terbesar di dunia ini bisa dikunjungi kapan saja, tapi ada baiknya wisatawan memperhatikan waktu terbaik untuk mendapatkan suasana lebih berkesan.

Demi kenyamanan dan mendapat pengalaman lebih menyenangkan saat datang ke candi dengan 2.672 panel relief dan 504 arca Buddha itu, berikut rekomendasi waktu terbaik untuk berkunjung.

1. Perayaan Waisak

Waktu terbaik mengunjungi Candi Borobudur adalah ketika Hari Raya Waisak tiba. Semua umat Buddha bersuka cita menyambut Waisak diiringi serangkaian acara.

Candi Borobudur (IG @candiborobudur)

Salah satu yang menarik perhatian ada Festival Lampion. Cantiknya lampion bersinar akan dilepaskan ke langit saat puncak acara di hari jatuhnya perayaan Waisak.

2. Pagi dan Menjelang Sore

Kenapa pagi hari dan menjelang sore jadi waktu terbaik mengunjungi Candi Borobudur? Karena pada waktu tersebut Anda akan disuguhkan pemandangan luar biasa dari sunrise maupun sunset.

Mengambil gambar saat cahaya matahari terbit maupun terbenam muncul bisa jadi waktu paling tepat. Cahaya lembut menghasilkan kesan romantis, ditambah lagi latar bebatuan candi membuat foto semakin perfect!