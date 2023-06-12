Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kapan Waktu Terbaik Kunjungi Candi Borobudur? Ini 4 Rekomendasinya

Melati Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |13:00 WIB
Kapan Waktu Terbaik Kunjungi Candi Borobudur? Ini 4 Rekomendasinya
Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

CANDI Borobudur di Magelang, Jawa Tengah salah satu keajaiban dunia yang jadi ikon pariwisata Indonesia. Jadi magnet bagi wisatawan lokal dan turis mancanenegara. Lalu, kapan waktu terbaik berkunjung ke Candi Borobudur?

Memang, candi Buddha terbesar di dunia ini bisa dikunjungi kapan saja, tapi ada baiknya wisatawan memperhatikan waktu terbaik untuk mendapatkan suasana lebih berkesan.

Demi kenyamanan dan mendapat pengalaman lebih menyenangkan saat datang ke candi dengan 2.672 panel relief dan 504 arca Buddha itu, berikut rekomendasi waktu terbaik untuk berkunjung.

 BACA JUGA:

1. Perayaan Waisak

Waktu terbaik mengunjungi Candi Borobudur adalah ketika Hari Raya Waisak tiba. Semua umat Buddha bersuka cita menyambut Waisak diiringi serangkaian acara.

 Ilustrasi

Candi Borobudur (IG @candiborobudur)

Salah satu yang menarik perhatian ada Festival Lampion. Cantiknya lampion bersinar akan dilepaskan ke langit saat puncak acara di hari jatuhnya perayaan Waisak.

 BACA JUGA:

2. Pagi dan Menjelang Sore

Kenapa pagi hari dan menjelang sore jadi waktu terbaik mengunjungi Candi Borobudur? Karena pada waktu tersebut Anda akan disuguhkan pemandangan luar biasa dari sunrise maupun sunset.

 

Mengambil gambar saat cahaya matahari terbit maupun terbenam muncul bisa jadi waktu paling tepat. Cahaya lembut menghasilkan kesan romantis, ditambah lagi latar bebatuan candi membuat foto semakin perfect!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/408/3143008/prabowo_subianto_dan_emmanuel_macron_di_candi_borobudur-cZnF_large.JPG
Presiden Macron: Candi Borobudur adalah Bukti Keunggulan Indonesia dan Inspirasi di Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/408/3142995/presiden_macron_nyetir_sendiri_di_candi_borobudur-Po0y_large.JPG
Aksi Tak Terduga, Presiden Macron Nyetir Sendiri di Kawasan Borobudur 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061799/kemenag-326X_large.jpg
Kemenag Sebut Pemasangan Chattra di Candi Borobudur Ditunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/549/3015588/rio_jokam_menjajal_pesona_candi_borobudur-SDNw_large.jpg
Content Creator Rio Jokam Jajal Pesona Candi Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/406/3012429/intip-suasana-perayaan-waisak-di-candi-borobudur-jelang-pelepasan-lampion-QDbJXbF56Q.JPG
Intip Suasana Perayaan Waisak di Candi Borobudur Jelang Pelepasan Lampion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/406/3012214/mengulik-makna-pelepasan-lampion-pada-perayaan-waisak-di-candi-borobudur-SwYEgTN7gk.jpg
Mengulik Makna Pelepasan Lampion pada Perayaan Waisak di Candi Borobudur
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement