Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tegas! Beijing Ingatkan Filipina soal Rute Perjalanan Wisata di Laut China Selatan

Antara , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |03:01 WIB
Tegas! Beijing Ingatkan Filipina soal Rute Perjalanan Wisata di Laut China Selatan
Objek wisata pantai di wilayah Laut China Selatan (Foto: Kalayaan Tourism)
A
A
A

CHINA mengingatkan Filipina yang belum lama ini meluncurkan paket perjalanan wisata dengan rute beberapa pulau di Laut China Selatan.

"Kami menyerukan pihak terkait untuk menghormati kedaulatan wilayah China," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA), Wang Wenbin di Beijing, seperti diwartakan ANTARA.

Ia menegaskan bahwa Kepulauan Nansha dan perairan di sekitarnya, termasuk Pulau Zhongye, merupakan wilayah kedaulatan China yang sudah tidak bisa diperdebatkan lagi.

Infografis Tren Traveling 2023

"Pihak terkait harus bisa menahan diri agar tidak melakukan tindakan yang justru akan memperumit situasi di Laut China Selatan," tegasnya dalam pengarahan pers rutin tersebut.

China telah meluncurkan rute wisata kepulauan di perairan Laut China Selatan pada bulan ini.

Wisatawan domestik Filipina dan wisatawan asing, termasuk para jurnalis, bisa mengikuti perjalanan paket wisata di perairan itu, yang disengketakan oleh beberapa negara, termasuk China dan Filipina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/408/3132439/7_ide_wisata_china_yang_dikunjungi_ishowspeed_salah_satunya_kota_terlarang-MyCs_large.jpg
7 Ide Wisata China yang Dikunjungi IShowSpeed, Salah Satunya Kota Terlarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/406/3009603/ngeri-rombongan-turis-terjebak-hingga-gelantungan-di-tebing-curam-OJeBo0ZAUw.JPG
Ngeri, Rombongan Turis Terjebak hingga Gelantungan di Tebing Curam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/406/3007632/parah-kebun-binatang-ini-ubah-anjing-jadi-panda-bulunya-sengaja-dicat-hitam-putih-hS0ixMMsaG.JPG
Parah! Kebun Binatang Ini Ubah Anjing Jadi Panda, Bulunya Dicat Hitam Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/406/2998206/ngerinya-tangga-gunung-taishan-china-bikin-kaki-gemetar-berani-naik-XYpMFtdbT6.JPG
Ngerinya Tangga Gunung Taishan China Bikin Kaki Gemetar, Berani Naik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/406/2996112/tolak-berbelanja-rombongan-turis-china-ditahan-di-toko-kasur-zcTBo4mGcI.JPG
Tolak Berbelanja, Rombongan Turis China Ditahan di Toko Kasur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/406/2982340/kenapa-china-sering-pinjamkan-panda-ke-negara-lain-ternyata-ini-alasannya-jIuI50qDEh.JPG
Kenapa China Sering Pinjamkan Panda ke Negara Lain? Ternyata Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement