Tegas! Beijing Ingatkan Filipina soal Rute Perjalanan Wisata di Laut China Selatan

Objek wisata pantai di wilayah Laut China Selatan (Foto: Kalayaan Tourism)

CHINA mengingatkan Filipina yang belum lama ini meluncurkan paket perjalanan wisata dengan rute beberapa pulau di Laut China Selatan.

"Kami menyerukan pihak terkait untuk menghormati kedaulatan wilayah China," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA), Wang Wenbin di Beijing, seperti diwartakan ANTARA.

Ia menegaskan bahwa Kepulauan Nansha dan perairan di sekitarnya, termasuk Pulau Zhongye, merupakan wilayah kedaulatan China yang sudah tidak bisa diperdebatkan lagi.

"Pihak terkait harus bisa menahan diri agar tidak melakukan tindakan yang justru akan memperumit situasi di Laut China Selatan," tegasnya dalam pengarahan pers rutin tersebut.

China telah meluncurkan rute wisata kepulauan di perairan Laut China Selatan pada bulan ini.

Wisatawan domestik Filipina dan wisatawan asing, termasuk para jurnalis, bisa mengikuti perjalanan paket wisata di perairan itu, yang disengketakan oleh beberapa negara, termasuk China dan Filipina.