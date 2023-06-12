Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Peserta West Sumatra Yacht Rally 2023 Singgahi Natuna, Jelajahi Tempat Wisata hingga Kulineran

Antara , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |01:30 WIB
Peserta West Sumatra Yacht Rally 2023 Singgahi Natuna, Jelajahi Tempat Wisata hingga Kulineran
Sejumlah kapal pesiar atau yacht berlabuh di Pantai Teluk Selahang, Natuna, Kepri (Foto: Dispar Natuna)
PESERTA West Sumatera Yacht Rally 2023 dari tiga negara singgah di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) setelah melintasi 14 titik pemberhentian di Pulau Sumatera yang dimulai dari Sabang, Aceh.

"Natuna jadi titik pemberhentian terakhir rangkaian perjalanan Peserta West Sumatra Yacht Rally 2023," kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna Hardiansyah, menyitir ANTARA.

Hardiansyah menyebu, West Sumatea Yacht Rally 2023 merupakan agenda wisata tahunan yang difasilitasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Tahun ini peserta kegiatan tersebut ialah wisatawan asal Jerman, Australia dan Prancis. Mereka berlayar menggunakan tujuh buah kapal yacht atau pesiar dengan total 17 orang penumpang.

Infografis Wisata Bawah Laut Indonesia

Pemkab Natuna menyambut baik kedatangan wisatawan peserta West Sumatra Yacht Rally 2023 di Pantai Teluk Selahang pada Jumat lalu dengan ditandai dengan acara Gala Dinner yang dihadiri langsung Bupati Natuna Wan Siswandi beserta jajaran.

"Kami mengucapkan terima banyak kepada peserta West Sumatera International Yacht Rally 2023 yang telah berkunjung ke Natuna," ucapnya.

Ia menyatakan wisatawan peserta West Sumatera International Yacht Rally 2023 berada di Natuna hingga Minggu akhir pekan lalu.

Mereka mengeksplor keindahan alam dan objek wisata tempatan, seperti wisata bahari. Kemudian, mencicipi produk UMKM masakan khas Natuna, misalnya kernas dan tabal mando.

