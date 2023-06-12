Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Desa Wisata Tidak Bisa Dikelola Individu, Sandiaga Uno: Semua Harus Cawe-Cawe!

Antara , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |00:03 WIB
Desa Wisata Tidak Bisa Dikelola Individu, Sandiaga Uno: Semua Harus Cawe-Cawe!
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: ANTARA)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pengelolaan desa wisata termasuk Desa Wisata Pekunden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, harus melibatkan berbagai pihak.

"Semua harus cawe-cawe ikut terlibat demi kemajuan Desa Wisata Pekunden, tetapi konsepnya adalah kebersamaan dalam sebuah persatuan dan kesatuan yang dilandasi tentunya kecintaan kita dan NKRI ini harus dibangun bersama-sama, enggak bisa sendiri-sendiri," katanya di Desa Pekunden, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, seperti dikutip dari ANTARA.

Sandiaga mengatakan hal itu saat meresmikan Desa Pekunden sebagai 75 Desa Wisata Terbaik, Desa Wisata Berkelas Dunia untuk Indonesia Bangkit, Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023.

Menurut dia, Desa Pekunden memiliki banyak startup yang potensial untuk dikembangkan, antara lain startup yang berkaitan dengan kuliner, seni pertunjukan, termasuk sudah memiliki 24 homestay yang masing-masing dapat membuka lapangan kerja untuk sedikitnya empat orang.

"Jadi total ada 100 (orang) yang bekerja di ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif, ini bisa dikelola dengan konsep digitalisasi. Saya ingin mengundang teman-teman dari Desa Wisata Pekunden, khususnya kaum muda untuk membuka peluang usaha dan peluang kerja dengan menciptakan startup-startup," terangnya.

Selain itu atas seizin Bupati Banyumas, lanjut Sandi, Desa Wisata Pekunden nantinya juga akan dirangkaikan dengan beberapa spot wisata yang sudah ada di Banyumas yang konektivitasnya sudah sangat mumpuni karena dijangkau dari Jakarta sangat mudah.

