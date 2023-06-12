Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

2 Jajanan Receh Paling Laris Manis di Pulau Seribu, Yakin Nggak Mau Coba?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |08:01 WIB
2 Jajanan Receh Paling Laris Manis di Pulau Seribu, Yakin Nggak Mau Coba?
Jajanan receh di Pulau Seribu, DKI Jakarta (Foto: MPI/Wiwie Heryani)
A
A
A

BERWISATA ke Kepulauan Seribu, Jakarta, Anda tidak hanya akan menjumpai banyak pulau nan indah dengan panorama alam nan memesona.

Di beberapa pulau yang memiliki penduduk, pelancong juga bisa secara mudah menemukan jajanan-jajanan 'receh' yang bisa mengganjal perut.

Sebut saja di Pulau Pari dan Pulau Pramuka. Penduduk di dua pulau yang cukup terkenal di Kepulauan Seribu tersebut ternyata banyak menjual berbagai jajanan pengganjal perut bagi para wisatawan.

Namun, dari sekian banyak jajanan, terdapat dua yang wajib Anda coba saat ke dua pulau ini, yakni telur gulung dan es doger. Kedua jajanan ini memang sudah tidak asing bagi warga Indonesia, khususnya warga Jakarta.

Kehadiran telur gulung dan es doger di Kepulauan Seribu bak primadona di tengah berbagai kuliner lezat yang disajikan di beberapa resort atau kafe di sana.

Tak perlu khawatir, meski kerap dijual di kawasan wisata, rata-rata penduduk sana menjualnya dengan harga yang terbilang cukup murah.

Jajanan Pulau Seribu

Padahal, sudah bukan rahasia umum lagi bahwa tempat wisata selalu identik dengan harga kuliner hingga camilan yang dipatok dengan harga lebih mahal.

Misalnya satu tusuk telur gulung berukuran besar yang tim MNC Portal coba beli di salah satu pedagang dipatok dengan harga Rp2 ribu saja.

Dari segi rasa, telur gulung ini terbilang nikmat disantap siang-siang di saat perut mulai terasa lapar. Selain teksturnya yang padat dan rasa micin yang tidak terlalu pekat, satu tusuk telur gulung ini bisa jadi sumber protein yang sehat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/301/3122317/3_kuliner_khas_brebes_yang_menggugah_selera_wajib_dicoba_saat_mudik-IuGj_large.jpg
3 Kuliner Khas Brebes yang Menggugah Selera, Wajib Dicoba Saat Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/301/3077968/17_wisata_kuliner_dan_oleh_oleh_di_magelang_lokasi_ospek_menteri_dan_wamen_prabowo-WAVp_large.jpg
17 Wisata Kuliner dan Oleh-Oleh di Magelang, Lokasi Ospek Menteri dan Wamen Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/298/3066178/ishowspeed-uxhL_large.jpg
4 Rekomendasi Wisata Kuliner di Yogyakarta, Kota yang Dikunjungi Ishowspeed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/298/3053738/tahu_gejrot-9qeE_large.jpg
Dubes Inggris Dominic Jeremy Ngaku Ketagihan Makan Tahu Gejrot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/298/3047992/rawon-CuG5_large.jpg
Daftar 5 Kuliner Indonesia yang Masuk 50 Sup Terbaik di Dunia Versi Taste Atlas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/298/3024751/gado_gado-O7ez_large.jpg
HUT Ke-497 Jakarta Ini 5 Kuliner yang Harus Dijajal, Ada yang Masuk Daftar Makanan Terenak di Dunia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement