2 Jajanan Receh Paling Laris Manis di Pulau Seribu, Yakin Nggak Mau Coba?

BERWISATA ke Kepulauan Seribu, Jakarta, Anda tidak hanya akan menjumpai banyak pulau nan indah dengan panorama alam nan memesona.

Di beberapa pulau yang memiliki penduduk, pelancong juga bisa secara mudah menemukan jajanan-jajanan 'receh' yang bisa mengganjal perut.

Sebut saja di Pulau Pari dan Pulau Pramuka. Penduduk di dua pulau yang cukup terkenal di Kepulauan Seribu tersebut ternyata banyak menjual berbagai jajanan pengganjal perut bagi para wisatawan.

Namun, dari sekian banyak jajanan, terdapat dua yang wajib Anda coba saat ke dua pulau ini, yakni telur gulung dan es doger. Kedua jajanan ini memang sudah tidak asing bagi warga Indonesia, khususnya warga Jakarta.

Kehadiran telur gulung dan es doger di Kepulauan Seribu bak primadona di tengah berbagai kuliner lezat yang disajikan di beberapa resort atau kafe di sana.

Tak perlu khawatir, meski kerap dijual di kawasan wisata, rata-rata penduduk sana menjualnya dengan harga yang terbilang cukup murah.

Padahal, sudah bukan rahasia umum lagi bahwa tempat wisata selalu identik dengan harga kuliner hingga camilan yang dipatok dengan harga lebih mahal.

Misalnya satu tusuk telur gulung berukuran besar yang tim MNC Portal coba beli di salah satu pedagang dipatok dengan harga Rp2 ribu saja.

Dari segi rasa, telur gulung ini terbilang nikmat disantap siang-siang di saat perut mulai terasa lapar. Selain teksturnya yang padat dan rasa micin yang tidak terlalu pekat, satu tusuk telur gulung ini bisa jadi sumber protein yang sehat.