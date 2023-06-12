5 Efek Samping Terlalu Banyak Makan Kol Goreng, Termasuk Ganggu Pencernaan

5 Efek Samping Terlalu Banyak Makan Kol Goreng, penting untuk diketahui masyarakat Indonesia. Ya, mengingat kol goreng merupakan salah satu makanan yang banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia.

Kol goreng kerap jadi pendamping di menu hidangan staple foods seperti pecel ayam dan pecel lele, karena memiliki tekstur renyah dan rasa gurih yang menggugah selera.

Mulanya, kol merupakan salah satu sayuran yang memiliki nutrisi penting bagi tubuh, akan tetapi seiring banyaknya inovasi, kini kol sebagai sayur justru disantap dengan cara digoreng, yang bisa berefek negatif karena berbahaya bagi tubuh.

Nah, bagi Anda yang masih sering makan kol goreng perlu dipertimbangkan lagi, Melansir HTV Nutrition, berikut lima efek samping terlalu sering makan kol goreng, Senin (12/6/2023).

1. Meningkatnya jumlah gas pada tubuh: kandungan lemak dan minyak yang tinggi pada kol goreng dapat menyebabkan pembentukan gas yang sulit dicerna oleh tubuh. Akibatnya, seseorang menjadi kembung.

(5 Efek Samping Terlalu Banyak Makan Kol Goreng, Foto: Instagram @bebekeomaris)

2. Gangguan tiroid: Kol goreng dapat menghambat penyerapan yodium oleh kelenjar tiroid, yang tentunya bisa menganggu fungsi tiroid dan menyebabkan gangguan seperti hipertiroidisme.

(5 Efek Samping Terlalu Banyak Makan Kol Goreng, Foto: Instagram @camerakuliner)