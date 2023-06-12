Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Cara Mengiris Bawang Bombai Berpengaruh ke Masakan, Kok Bisa?

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |16:30 WIB
Cara Mengiris Bawang Bombai Berpengaruh ke Masakan, Kok Bisa?
Teknik mengiris bawang bombai, (Foto: Pinterest/Kelli Foster)
A
A
A

DALAM persiapan memasak, umumnya orang-orang tak terlalu memperhatikan atau memusingkan bagaimana cara memotong-motong, mengiris bawang Bombai.

Padahal, tahukah Anda ternyata cara kita memotong atau mengiris-ngiris bawang Bombai ini berpengaruh ke bagaimana Anda ingin bawang tersebut masak atau matang. Dalam artian, konsistensi yang diinginkan bisa berhasil sesuai yang dikehendaki lewat cara Anda memotong bawang tersebut.

Apakah ingin irisan bawang Bombai itu renyah yang mempertahankan bentuk dan teksturnya, atau jenis yang meleleh lembut, menambah rasa, semuanya tergantung pada arah bawang Bombai diiris.

(Foto: Shutterstock) 

Setelah satu bawang Bombai utuh dipotong menjadi dua, kita akan melihat bawang Bombai memiliki lapisan yang membentang dari utara ke selatan (atau akar-ujung dengan seberkas kecil kecambah mengarah ke atas)

