Resep Nasi Telur Hong Kong, Pas untuk Makan Malam Tanggal Tua

TANGGAL tua seperti saat ini dan bingung mau makan malam dengan menu apa, yang tetap enak, mudah dibuat, tapi juga ekonomis?

Nah, Anda bisa mencoba resep Nasi Telur Hong Kong ala Chef Devina Hermawan yang tentunya mudah karena pakai bahan-bahan rumahan dan cara memasak yang sangat sederhana.

Dengan menyajikan menu ini pun, Anda bisa menyantap makan malam yang lengkap asupan gizinya, karbohidrat dari nasi serta lauk yang kaya akan protein. Tertarik mencobanya di rumah? Berikut resepnya, dikutip dari channel Youtube Devina Hermawan.

Bahan-bahan;

Nasi Putih

8 pcs udang, kupas sisa buntut

3 butir telur

⅓ sdt kaldu jamur atau penyedap rasa

⅛ sdt merica

1 batang daun bawang

Bahan saus soy garlic:

50 ml air

1 sdt minyak wijen

1 sdt kecap maggi

½ sdm kecap manis

1 sdm saus tiram

3 siung bawang putih, cincang halus

1 sdm minyak