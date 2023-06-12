Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Nasi Telur Hong Kong, Pas untuk Makan Malam Tanggal Tua

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |18:30 WIB
Resep Nasi Telur Hong Kong, Pas untuk Makan Malam Tanggal Tua
Nasi telur Hong Kong ala Chef Devina, (Foto: Tangkapan layar Youtube Devina Hermawan)
A
A
A

TANGGAL tua seperti saat ini dan bingung mau makan malam dengan menu apa, yang tetap enak, mudah dibuat, tapi juga ekonomis?

Nah, Anda bisa mencoba resep Nasi Telur Hong Kong ala Chef Devina Hermawan yang tentunya mudah karena pakai bahan-bahan rumahan dan cara memasak yang sangat sederhana.

Dengan menyajikan menu ini pun, Anda bisa menyantap makan malam yang lengkap asupan gizinya, karbohidrat dari nasi serta lauk yang kaya akan protein. Tertarik mencobanya di rumah? Berikut resepnya, dikutip dari channel Youtube Devina Hermawan.

Bahan-bahan;

 Nasi Putih

8 pcs udang, kupas sisa buntut

3 butir telur

⅓ sdt kaldu jamur atau penyedap rasa

⅛ sdt merica

1 batang daun bawang

Bahan saus soy garlic:

 BACA JUGA:

50 ml air

1 sdt minyak wijen

1 sdt kecap maggi

½ sdm kecap manis

1 sdm saus tiram

3 siung bawang putih, cincang halus

1 sdm minyak

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement