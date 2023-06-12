Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Tempat Makan Enak di Ampera Jakarta Selatan, Dijamin Bakal Jadi Favoritmu!

Nadila Qoonita , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |11:54 WIB
5 Tempat Makan Enak di Ampera Jakarta Selatan, Dijamin Bakal Jadi Favoritmu!
Grown Jakarta Tempat Makan Enak di Ampera Jaksel (Foto: Instagram/@grown/jkt)
AMPERA merupakan salah satu daerah di Jakarta Selatan yang dikenal sebagai tempat nongkrongnya anak milenial. Tak heran di Ampera banyak kuliner lezat yang mengunggah selera. 

Jika Anda sedang berada di sekitar Ampera dan mencari tempat makan enak, berikut 5 rekomendasinya yang dirangkum dari berbagai sumber, Senin (12/6/2023). 

1. Steak36 Ampera

Tempat Makan Enak di Ampera Jakarta Selatan

(Foto: Instagram/@gakbisakenyang)

Jika Anda pecinta steak, Steak36 Ampera adalah tempat yang wajib Anda kunjungi. Restoran ini menyajikan beragam pilihan steak dengan daging yang berkualitas tinggi dan cita rasa yang lezat. Dari steak sapi, ayam, hingga salmon, Anda dapat menikmati hidangan yang juicy dan sempurna di sini. Lokasinya ada di Jl. Ampera Raya No.119, RW.2, Cilandak Tim., Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan.

2. Grownd Jakarta

Tempat Makan Enak di Ampera Jakarta Selatan

(Foto: Instagram/@grownd.jkt)

Restoran dengan konsep modern dan cozy ini menawarkan menu western dan fusion yang lezat. Dari burger gurih, pasta lezat, hingga hidangan panggang, Grownd Jakarta akan memanjakan lidah Anda dengan hidangan yang kreatif dan cita rasa yang menggugah selera. Berlokasi di Jl. Ampera Raya No.11, RW.4, Cilandak Tim., Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan.

3. Kebab AB Mayestik

Tempat Makan Enak di Ampera Jakarta Selatan

(Foto: Instagram/@abkebabmayestikofficial)

Jika Anda menginginkan hidangan kebab yang lezat, Kebab AB Mayestik adalah tempat yang tepat. Dengan daging yang empuk dan bumbu yang khas, kebab di sini dijamin memuaskan selera Anda. Tersedia beragam pilihan kebab seperti kebab sapi, kebab ayam, dan kebab vegetarian untuk Anda nikmati. Silahkan berkunjung ke Jl. Ampera Raya No. 119, Cilandak, Jakarta Selatan.

