Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Telur Dadar Crabstick Lezat ala Chef Jerry Andrean, Naik Level!

Sri Lestari Rahayuningtyas , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |10:00 WIB
Resep Telur Dadar Crabstick Lezat ala Chef Jerry Andrean, Naik Level!
Resep Telur Dadar Crabstick (Foto: Instagram/@jerrymci7)
A
A
A

TELUR dadar sudah bosan menjadikannya olahan lauk. Kali ini ada penambahan saus siram dan crabstick lezat menambah nafsu makan anak-anak.

Menu ini pas banget untuk para ibu rumah tangga yang tidak mau memasak repot dan menghabiskan waktu lama. Telur dadar crabstick ini menjadi pilihan untuk bisa menyantapnya bersama keluarga.

Dengan siraman saus seperti masakan restoran ala rumahan. Penasaran resepnya? Menghimpun dari instagram Chef Jerry Andrean @jerrymci7, Senin (12/6/2023), berikut ada resep telur dadar crabstick.

Telur Dadar Crabstick

Bahan:

2 butir telur

3 buah crabstick (potong empat bagian)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement