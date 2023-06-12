Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Gaya Barbara Occhiuzzi, Kekasih Nahuel Molina Bek Argentina yang Akan Datang ke Indonesia

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |23:00 WIB
6 Gaya Barbara Occhiuzzi, Kekasih Nahuel Molina Bek Argentina yang Akan Datang ke Indonesia
Barbara Occhiuzzi (Foto: Instagram/@barbiocchiuzzi)
A
A
A

TIMNAS Argentina dihuni banyak pemain bintang selain Lionel Messi. Salah satunya Nahuel Molina, bek kanan Argentina yang bermain di klub Atletico Madrid.

Nahuel Molina masuk dalam squad timnas Argentina yang akan melawan timnas Indonesia. Laga FIFA Matchday tersebut akan digelar pada 19 Juni 2023 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK).

Namun kali ini kita tidak akan membahas aksi Nahuel Molina dalam bermain sepak bola. Kehidupannya di luar lapangan juga tak kalah menarik untuk dikulik.

Salah satunya kehidupan asmara pria berusia 25 tahun tersebut. Molina memiliki kekasih bernama Barbara Occhiuzzi, WAGs Argentina yang cantik dan seksi.

Penasaran seperti apa gaya kekasih Nahuel Molina? Berikut Okezone rangkumkan dari Instagram pribadi Barbara Occhiuzzi, Senin (12/6/2023).

1. Pakai outfit jaring-jaring

Barbara Occhiuzzi

Pertama ada gaya Barbara Occhiuzzi saat liburan di Ibiza, Spanyol. Dia tampil seksi mengenakan one shoulder dress berwarna putih yang memperlihatkan siluet lekuk tubuhnya. Dress tersebut juga memiliki aksen jaring-jaring. Ditambah kacamata hitam dengan frame putih, gaya Barbara makin kece abis!

2. Seksi pakai tube mini dress

Barbara Occhiuzzi

Berikutnya ada gaya Barbara berpose dalam balutan dress yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Dia mengenakan tube mini dress berwarna hitam yang dipadukan high boots cokelat. Gayanya makin kece dengan menenteng mini bag coklat keluaran brand ternama.

3. Gaya seksi di padang pasir

Barbara Occhiuzzi

Kali ini ada gaya Barbara mengunjungi padang pasir yang sangat eksotis. Barbara tampil sangat seksi di padang pasir mengenakan asimetris dress dengan aksen back cut-out. Agar kesan Timur Tengah terlihat, dia kenakan selendang yang di-styling layaknya headpiece. So pretty!

Halaman:
1 2
      
