OOTD Serba Beige Nude Tasya Farasya Keliling Universal Studios Jepang

SEBAGAI influencer di bidang kecantikan dan fashion, gaya penampilan Tasya Farasya memang jadi sorotan banyak orang, terutama para penggemar setianya.

Contohnya kali ini, saat Tasya sekeluarga dan para staffnya sedang berlibur ke Jepang. Melalui akun Instagram pribadinya, @tasyafarasya, Tasya baru saja pamer gaya outfit of the day (OOTD) yang ia pakai saat bermain dan berkeliling taman bermain Universal Studios.

Berpose di depan gerbang, Youtuber sekaligus beauty influencer berusia 31 tahun itu berpose layaknya model dalam balutan blus lengan pendek warna beige dipadukan rok span mini coklat tua dilayer bersama rok pleated 7/8 asimetris warna nude mocca.

Tasya mengaku, OOTD nya kali ini memang kurang nyaman jika dipakai seharian bermain dan berkeliling taman bermain. Namun di sisi lain, secara estetika padu-padan outfitnya ini berhasil menambah kepercayaan dirinya karena terlihat sangat modis.