5 Potret Terbaru Nia Ramadhani Main Golf, Hot Mom Cetar Pakai Rok Mini!

PENAMPILAN artis cantik Nia Ramadhani tak pernah lepas dari sorotan netizen. Terbaru, gaya Nia Ramadhani saat main golf yang mencuri perhatian.

Olahraga golf menjadi pilihan ibu tiga orang anak tersebut dalam mengisi waktu di akhir pekan kemarin. Hal itu terlihat dari unggahan foto di Instagram pribadinya, @ramadhaniabakrie.

Artis cantik berusia 33 tahun ini tampil sporty dengan outfit serba putih. Penasaran bagaimana gayanya? Berikut 5 potret Nia Ramadhani main golf yang dirangkum dari Instagram pribadinya, Senin (12/6/2023).

1. Senyuman lepas bahagia





Nia Ramadhani terlihat tersenyum di lapangan rumput hijau. Meski berdiri di bawah terik panas matahari, Nia sangat menikmati waktu olahraganya.

Soal gaya, Nia tak pernah gagal untuk tampil kece. Kali ini dia memadukan baju lengan panjang putih dengan rok mini warna senada.

Untuk alas kaki, Nia memakai sneakers yang juga berwarna putih. Sementara kacamata hitam membuat gaya Mama Nia makin kece abis!

2. Fokus meluruskan tangan





Tangan dalam posisi lurus dan Nia berusaha berdiri tegak dengan pinggul. Tambahan kacamata hitam anti sinar matahari juga menghiasi Nia Ramadhani.

3. Bersiap approach shot





Nia Ramadhani tengah fokus melakukan approach shot. Kali ini, terlihat ada caddie yang berdiri dekat bendera dan membawa payung.