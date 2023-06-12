Tumben Gak Horor! Sara Wijayanto Cantiknya Melewati Batas Kenakan Backless Dress Pamer Tato di Punggung

KEBAHAGIAN pernikahan Adinia Wirasti dan Michael Wahr juga dirasakan oleh sang kakak, Sara Wijayanto. Dia pun turut mendampingi dalam setiap momen acara pernikahan adiknya.

Istri Demian Aditya itu tampil cantik di momen pernikahan itu. Kerap tampil menonjolkan sisi horor dengan busana serba hitam, kini netizen dibuat terpukau dengan penampilan Sara yang tampil stunning dengan busana warna nude.

Penasaran seperti apa potret Sara Wijayanto di acara pernikahan Adinia Wirasti dan Michael Wahr? Berikut ulasannya dari Instagram @sarawijayanto, Senin (12/6/2023).

1. Pakai backless dress





Sara tampil begitu memesona memakai backless dress warna lilac. Dress yang dia gunakan itu dari brand Pamelausanto. Dia nampak menggunakan hiasan bunga mawar pink yang dijadikan sebagai gelang.

Pose memegang gorden sambil melirik ke arah kamera, parasnya begitu memesona.

"Momen sejarah nih nyai pakai baju warna selain hitam," kata @pratiwi***

"Mami nggak boleh gini tau, ini cantiknya ngelewatin batas," ucap @yuliana***

2. Styling rambut simple





Di momen itu, rambut pendek bob Sara di styling dengan gaya yang simple. Dia memilih model half bun namun tetap terlihat anggun. Warna rambut ash brown, menambah kesan mewah pada tatanan rambutnya. Sementara itu, untuk makeupnya dia memakai warna nude.

"The real cantik nggak harus rambut panjang," sambung @yunny***

"Boneka hidup," komen @agus***