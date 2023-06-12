Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tumben Gak Horor! Sara Wijayanto Cantiknya Melewati Batas Kenakan Backless Dress Pamer Tato di Punggung

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |20:00 WIB
Tumben Gak Horor! Sara Wijayanto Cantiknya Melewati Batas Kenakan Backless Dress Pamer Tato di Punggung
Sara Wijayanto (Foto: Instagram/@sarawijayanto)
A
A
A

KEBAHAGIAN pernikahan Adinia Wirasti dan Michael Wahr juga dirasakan oleh sang kakak, Sara Wijayanto. Dia pun turut mendampingi dalam setiap momen acara pernikahan adiknya.

Istri Demian Aditya itu tampil cantik di momen pernikahan itu. Kerap tampil menonjolkan sisi horor dengan busana serba hitam, kini netizen dibuat terpukau dengan penampilan Sara yang tampil stunning dengan busana warna nude.

Penasaran seperti apa potret Sara Wijayanto di acara pernikahan Adinia Wirasti dan Michael Wahr? Berikut ulasannya dari Instagram @sarawijayanto, Senin (12/6/2023).

1. Pakai backless dress

Sara Wijayanto

Sara tampil begitu memesona memakai backless dress warna lilac. Dress yang dia gunakan itu dari brand Pamelausanto. Dia nampak menggunakan hiasan bunga mawar pink yang dijadikan sebagai gelang.

Pose memegang gorden sambil melirik ke arah kamera, parasnya begitu memesona.

"Momen sejarah nih nyai pakai baju warna selain hitam," kata @pratiwi***

"Mami nggak boleh gini tau, ini cantiknya ngelewatin batas," ucap @yuliana***

2. Styling rambut simple

Sara Wijayanto

Di momen itu, rambut pendek bob Sara di styling dengan gaya yang simple. Dia memilih model half bun namun tetap terlihat anggun. Warna rambut ash brown, menambah kesan mewah pada tatanan rambutnya. Sementara itu, untuk makeupnya dia memakai warna nude.

"The real cantik nggak harus rambut panjang," sambung @yunny***

"Boneka hidup," komen @agus***

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/612/2996276/penampilan-baru-virgoun-jadi-sorotan-tampak-lebih-kurus-dan-bikin-pangling-pUMaxBI0us.jpg
Penampilan Baru Virgoun Jadi Sorotan, Tampak Lebih Kurus dan Bikin Pangling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/23/612/2888367/kisah-lidya-pratiwi-artis-cantik-yang-dipenjara-karena-pembunuhan-kekasihnya-zTtB1VZ17L.jpg
Kisah Lidya Pratiwi, Artis Cantik yang Dipenjara karena Pembunuhan Kekasihnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/194/2877700/potret-cantik-sandrinna-michelle-bergaya-lady-boss-bikin-gak-kedip-LPqyIU1F7Q.jpg
Potret Cantik Sandrinna Michelle Bergaya Lady Boss, Bikin Gak Kedip
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/612/2868110/potret-aya-ohori-pebulu-tangkis-cantik-jepang-yang-jatuh-cinta-ke-legenda-bulu-tangkis-indonesia-A9pyBb0OOZ.jpg
Potret Aya Ohori, Pebulu Tangkis Cantik Jepang yang Jatuh Cinta ke Legenda Bulu Tangkis Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/194/2859880/5-potret-ayu-anjani-yang-kembali-jadi-janda-ceraikan-suami-usai-dua-bulan-ibu-dan-adiknya-meninggal-N4dHFw5Cti.jpg
5 Potret Ayu Anjani yang Kembali Jadi Janda, Ceraikan Suami Usai Dua Bulan Ibu dan Adiknya Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/194/2852814/8-potret-risma-nilawati-mantan-istri-ferry-maryadi-hot-mama-makin-memesona-vmXfKXHdrC.jpg
8 Potret Risma Nilawati Mantan Istri Ferry Maryadi, Hot Mama Makin Memesona!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement