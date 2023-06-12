Advertisement
HOME WOMEN FASHION

3 Potret Marion Jola Pakai Dress Tali Leher Bikin Salfok, Netizen: Si Paling Hot

Sri Lestari Rahayuningtyas , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |01:04 WIB
3 Potret Marion Jola Pakai Dress Tali Leher Bikin Salfok, Netizen: Si Paling Hot
Marion Jola (Foto : Instagram/@lalamarionmj)
A
A
A

MARION Jola hampir selalu tak pernah gagal mencuri perhatian. Tak hanya karyanya sebagai penyanyi, tetapi juga gaya penampilan Marion Jola yang bikin mata susah berkedip. 

Seperti penampilan Marion Jola di unggahan foto terbarunya di Instagram. Perempuan yang akrab disapa Lala tampil manis, elegan dan seksi dengan outfit ala cewek Mamba. 

Seperti apa potretnya? Berikut Okezone rangkumkan dari Instagram @lalamarionmh, Selasa (13/6/2023). 

1. Memesona pakai dress mini hitam

Marion Jola

Marion Jola tampil memesona mengenakan outfit dress mini berwarna hitam. Dress tersebut memiliki aksen halter neck atau tali leher, yang dipadukan Lala dengan tambahan sleevee warna senada. 

Dress juga memiliki potongan belahan dada rendah yang memberi kesan seksi. Penyanyi kelahiran Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) ini juga terlihat lebih dewasa.

Selain itu, Lala juga terlihat cantik dengan pose tatapan kosongnya ke kamera. Senyuman tipis dengan mata menyorot Lala sukses mempesona netizen. 

"Cantik bangettt," ujar @alda***

"Omg tantik bingiitt🔥," kata @arif***

"So pretty 🖤," tutur @frama***

2. Seksi pamer body goals

Marion Jola

Selanjutnya ada pose Marion Jola berdiri sambil melirik ke arah kamera. Lala terlihat seksi dengan posenya yang seperti memamerkan lekuk tubuhnya dalam balutan dress hitam menawan. Kulit eksotis Lala yang diterpa sinar matahari membuat aura seksinya kian terpancar. 

"Lala makin exotis berhasil yaaa makin body goals 🔥," ujar @anisa***

"Si paling hottttt 🔥," kata @hello***

