Tubuh Makin Bugar, Ribuan Masyarakat Indonesia Meriahkan Lazada Run

JAKARTA – Lazada selalu hadir memberi warna dalam hidup para konsumen setianya. Kali ini, Lazada hadir lebih dekat lewat ajang olahraga yang bertajuk Lazada Run. Ajang lari ini mengajak masyarakat Indonesia semakin bugar dan produktif.

Kegiatan ini juga digelar di seluruh negara Asia Tenggara dan dimulai dari Vietnam pada April 2023 dan akan berlanjut ke Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, serta puncaknya di Singapura pada Juli 2023 mendatang.

Di Indonesia, Lazada Run dihelat di kawasan ICE BSD pada Minggu (11/6/2023) dalam empat kategori, yaitu 5K, 10K, 21K, dan Kids Dash. Lebih seru lagi, Lazada akan mengundang pelari tercepat untuk kategori 10K dan 21K untuk berpartisipasi di acara puncak Lazada Run di Singapura pada Juli mendatang.

Seiring dengan visi pemerintah untuk mengundang dan menyelenggarakan lebih banyak kegiatan olahraga internasional, Lazada Run juga menjadi momentum dibukanya kegiatan olahraga luar ruang. Tentu saja pembukaan olahraga luar ruang disambut baik oleh para sport enthusiast.

Intan Ayu Kartika, Chief Marketing Officer Lazada Indonesia mengatakan, “Ajang lari perdana Lazada Run merupakan bentuk komitmen Lazada untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi kehidupan para konsumen setia kami tentunya dengan semangat Tambah Sehat ke Hidupmu.”

Lazada Run juga menghadirkan kategori Kids Dash Run, ajang fun run sejauh 100 meter yang ditujukan untuk anak-anak usia 5 – 12 tahun. (Foto: dok Lazada)