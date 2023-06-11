Kenapa Bisa Ada Kucing Hidup di Pulau? Ternyata Gara-gara Ini

TAHUKAH Anda ternyata di Kepulauan Seribu ternyata tetap ada kucing, hewan mamalia yang umumnya sangat takut air, hidup dan beranak pinak di suatu pulau?

Dari pantauan MNC Portal berkunjung ke beberapa pulau yang ada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, termasuk Pulau Pramuka, Pulau Pari, Pulau Kelor, hingga Pulau Onrust, selalu terlihat hewan yang banyak dijadikan peliharaan di rumah tersebut berkeliaran.

Contohnya di Pulau Kelor, kucing dengan tubuh gempal dan wajah bulat berwarna abu-abu akan Anda jumpai. Lain cerita dengan di Pulau Payung, kucing berbulu warna oranye yang terlihat di sana. Bahkan, di Pulau Onrust yang notabene adalah pulau wisata, Anda masih bisa melihat beberapa kucing berseliweran, terutama di warung jajanan.

Lantas kenapa di suatu pulau yang jauh dari daratan, bisa ditempati banyak kucing? Seperti disampaikan Rosadi, Petugas Pelaksana Pulau Onrust sekaligus tour guide pulau tersebut, adanya kucing di beberapa pulau di Kepulauan Seribu ini awalnya karena dibawa oleh masyarakat.

(Foto: MPI/ Sukardi)

"Keberadaan kucing di pulau-pulau Kepulauan Seribu ini diperkirakan karena diangkut dari daratan dibawa kapal-kapal Muara Kamal, sampai di sini. Makanya bisa ada kucing di pulau," jelas Rosadi saat diwawancarai di Pulau Onrust, Minggu (11/6/2023).