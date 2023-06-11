Abang None Kepulauan Seribu 2023 Didominasi Gen Z, Cara Lestarikan Budaya Pada Anak Muda

SEBANYAK 15 pasang finalis Abang None Kepulauan Seribu 2023 merupakan Gen Z, dengan usia di bawah 25 tahun.

Potensi ini yang dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk melestarikan budaya Betawi dan menggiatkan pariwisata lokal di kalangan generasi muda dan produktif saat ini, agar anak-anak muda ini tetap mencintai Indonesia dan melek budaya yang ada di dalamnya.

"Makanya, saya selaku desainer yang ikut terlibat dalam penyelenggaraan Abang None Kepulauan Seribu 2023 men-challenge 15 pasang ini dengan tidak menata gaya mereka," cerita Ethys Mayoshi, pemilik Batik Gobang Jakarta, pada MNC Portal, baru-baru ini.

"Kenapa? Agar anak-anak muda ini belajar sendiri, bagaimana cara pakai kain Batik menjadi rok yang dipadukan dengan kebaya. Bisa kami lihat juga kreativitas anak muda mengubah tampilan kain tradisional ini," sambungnya.

(Foto: MPI/ Sukardi)