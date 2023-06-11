Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak Hari Ini 12 Juni: Aries Wajib Prioritaskan Diri Sendiri, Gemini Bersitegang dengan Sahabat

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |05:30 WIB
Ramalan Zodiak Hari Ini 12 Juni: Aries Wajib Prioritaskan Diri Sendiri, Gemini Bersitegang dengan Sahabat
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

BAGAIMANA prediksi tanda zodiak Anda hari ini? Mewarta YourTango, berikut ramalan zodiak seputar kehidupan umum untuk para pemilik tanda zodiak Aries, Taurus, dan Gemini.

1. Aries: Hari pertama awal pekan di tengah bulan Juni, para Aries hari ini jadi waktu pas saatnya memprioritaskan diri sendiri. Patut diingat, merawat dan memprioritaskan diri sendiri bukan tindakan egois loh! Justru hanya diri sendiri yang bisa merangkul apa kebutuhan Anda, mengisi ulang daya energi diri sendiri.

2. Taurus: Taurus hari ini saatnya melepaskan apa yang tidak lagi berguna untuk diri Anda. Artinya? Ya, segera akhiri dan sudahi saja apapun yang tak mendatangkan manfaat dan berguna di kehidupanmu.

Hari ini waktunya untuk memberikan ruang untuk permulaan baru dan tumbuh berkembang.

3. Gemini: Waduh! Hari ini diramalkan ada ketegangan mungkin muncul dalam persahabatan dari para Gemini. Tapi tak perlu khawatir dan takut, cari space yang memang diri Anda butuhkan. Ada batasan yang sehat dalam persahabatan bisa membuat jalinan pertemanan ini justru makin tumbuh dan makin kuat ikatannya.

(Rizky Pradita Ananda)

      
