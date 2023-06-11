Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Tanda Zodiak Ini Dianggap Terlalu Tegang dan Kaku, Anda Termasuk?

Raden Yusuf Nayamenggala , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |18:35 WIB
5 Tanda Zodiak Ini Dianggap Terlalu Tegang dan Kaku, Anda Termasuk?
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

SEBAGIAN orang terlahir dengan kepribadian yang tidak fleksibel, alias cenderung serius, tegang bahkan kaku.

Sifat kepribadian yang akhirnya juga berdampak pada cara mereka dalam mengambil keputusan. Sehingga tak mau mengalah dan tetap kukuh dengan keputusan yang dibuat dan tidak mau mendengar orang lain.

Nah, dari kacamata astrologi, sikap di atas dimiliki beberapa tanda zodiak. Melansir Times of India, Minggu (11/6/2023) berikut ini adalah deretan zodiak yang disebut  terlalu tegang dan kaku:

1. Taurus: Para Taurus merupakan sosok yang keras kepala dan enggan untuk beradaptasi, hingga terkadang membuat mereka tampak tegang dan kaku, khususnya dalam hal kepercayaan yang mereka yakini.

2. Leo: Tanda zodiak ini disebut senang memegang kendali dan mungkin menjadi kaku dalam perilakunya. Hal itu agar dirinya bisa mempertahankan citra otoritas yang dimiliki.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/612/3192174/zodiak-9SH1_large.jpg
5 Zodiak Ini Diprediksi Makin Sial di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement