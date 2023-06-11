5 Tanda Zodiak Ini Dianggap Terlalu Tegang dan Kaku, Anda Termasuk?

SEBAGIAN orang terlahir dengan kepribadian yang tidak fleksibel, alias cenderung serius, tegang bahkan kaku.

Sifat kepribadian yang akhirnya juga berdampak pada cara mereka dalam mengambil keputusan. Sehingga tak mau mengalah dan tetap kukuh dengan keputusan yang dibuat dan tidak mau mendengar orang lain.

Nah, dari kacamata astrologi, sikap di atas dimiliki beberapa tanda zodiak. Melansir Times of India, Minggu (11/6/2023) berikut ini adalah deretan zodiak yang disebut terlalu tegang dan kaku:

1. Taurus: Para Taurus merupakan sosok yang keras kepala dan enggan untuk beradaptasi, hingga terkadang membuat mereka tampak tegang dan kaku, khususnya dalam hal kepercayaan yang mereka yakini.

2. Leo: Tanda zodiak ini disebut senang memegang kendali dan mungkin menjadi kaku dalam perilakunya. Hal itu agar dirinya bisa mempertahankan citra otoritas yang dimiliki.

